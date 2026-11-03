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El Arsenal ha recibido una gran noticia de cara al periodo navideño: William Saliba ha vuelto oficialmente a entrenarse con el primer equipo. El internacional francés, apartado desde el Mundial, vuelve a estar disponible mientras el Arsenal busca mantener el liderato de la Premier League.

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El regreso de un gigante francés

Arteta afronta el tipo de problema a la hora de elegir su alineación con el que soñarían la mayoría de los entrenadores de Europa. Tras una larga ausencia por una lesión de espalda sufrida durante la campaña de Francia en el Mundial, Saliba vuelve a estar disponible. El jugador de 25 años fue un pilar fundamental del Arsenal que puso fin la temporada pasada a una espera de 22 años para ganar el título de liga, y su recuperación supone un hito importante para el departamento médico del club. Aunque el Arsenal ha rendido excepcionalmente bien en su ausencia, el regreso de un jugador incluido cuatro veces consecutivas en el equipo del año de la PFA es una perspectiva temible para sus rivales.

La recuperación de Saliba ha sido delicada y ha incluido consultas con especialistas y un cuidadoso proceso de rehabilitación que evitó la necesidad de pasar por el quirófano. Tras pasar semanas realizando ejercicios individuales, su regreso al grupo llega en un momento perfecto. Según BBC Sport, Saliba forma parte de la expedición del Arsenal para el próximo partido de Champions League contra el Slavia. Su inclusión apunta a que el defensa está cerca de volver a competir y proporciona a Arteta una opción defensiva de primer nivel justo cuando el calendario empieza a apretarse.

Konsa deja huella

Mientras Saliba veía los partidos desde la banda, Ezri Konsa, fichado en verano, ha hecho mucho más que cubrir una baja: podría decirse que se ha vuelto indispensable. El internacional inglés llegó procedente del Aston Villa en una operación de 55 millones de libras y se ha adaptado sin problemas al entorno del norte de Londres. Junto a Gabriel Magalhaes, Konsa ha sido una pieza clave de una defensa que solo ha encajado cinco goles en sus primeros nueve partidos. Esa solidez defensiva ha permitido al Arsenal recuperar el liderato de la clasificación y demuestra la precisión con la que ejecutó su estrategia de fichajes durante el verano.

En declaraciones a BBC Sport, el entrenador calificó de «increíble» la forma en que se ha adaptado el exjugador del Aston Villa. Konsa llegó a Londres con una amplia experiencia: disputó 286 partidos durante su etapa en las Midlands, en la que conquistó la Europa League. Su presencia física y su velocidad se han ganado rápidamente el favor de la afición del Emirates, especialmente tras una actuación dominante en una histórica victoria contra el Liverpool en Anfield.

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El dilema de Arteta ahora es si debe romper una pareja que algunos analistas ya consideran la mejor del fútbol mundial o encontrar la manera de incluir a Konsa y Saliba en el mismo once titular.

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Flexibilidad táctica y lo que viene

Una posible solución para Arteta sería desplazar a Konsa al lateral derecho, una posición que conoce por sus compromisos internacionales con Inglaterra. Eso permitiría a Saliba retomar su reconocida asociación con Gabriel en el centro de la defensa. Con Ben White y Jurrien Timber también compitiendo por minutos en las bandas, la profundidad de la plantilla del Arsenal no tiene actualmente parangón en la máxima categoría. Esta abundancia de opciones garantiza que el Arsenal esté bien preparado para luchar en varios frentes, incluidos la Champions League y la FA Cup.