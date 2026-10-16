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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vuelve Raphinha, también De Jong, y una ausencia sorpresa: Flick anuncia la lista de Barcelona para el duelo ante el Betis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
H. Flick
Raphinha
F. de Jong
H. Abdelkarim
España
Alemania
Brasil
Países Bajos
Egipto

Tras su recuperación:

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, anunció la convocatoria de su equipo para el duelo ante el Real Betis, previsto para mañana sábado en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada de LaLiga, y que registró el regreso de Raphinha y Frenkie de Jong.

El Barcelona recupera los servicios de Raphinha, quien se ausentó en los dos últimos partidos del equipo por un edema muscular que sufrió durante su participación con la selección de Brasil en el último parón internacional, después de haber sido uno de los elementos fundamentales en el once de Flick al inicio de la presente temporada.

También regresa a la lista el neerlandés Frenkie de Jong, tras recuperarse de una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha que sufrió durante el Mundial.

En cambio, Hamza Abdelkarim se queda fuera de la expedición del primer equipo y jugará con el Barcelona Atlètic.

El resto de la convocatoria llegó sin cambios e incluyó a los siguientes jugadores:

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Primera División

17 oct 2026

BAR

BAR

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Defensas: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart.

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

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