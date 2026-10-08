El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, ha resuelto la situación de su estrella Salem Al Dawsari de cara a su participación en el próximo clásico contra el rival de siempre, el Al Ittihad.

El Al Hilal recibe al Al Ittihad este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cumbre de los partidos de la octava jornada de la Roshn League.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que Inzaghi decidió incluir a Salem Al Dawsari en la lista que disputará el clásico contra el Al Ittihad, después de recuperarse de la lesión que padeció durante el pasado periodo.

El diario precisó que el entrenador italiano tiene la intención de ubicar a Al Dawsari en el banquillo, para recurrir a él en caso de necesitar sus servicios durante el encuentro.

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"El Tornado" se ha ausentado del Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, debido a la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Arabia Saudí en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El jugador de 35 años fue sometido a una operación quirúrgica en el tendón de la rodilla en Finlandia el pasado mes de julio, tras la cual siguió un programa de rehabilitación que se prolongó hasta el pasado jueves, cuando regresó a los entrenamientos colectivos.

Cabe recordar que el Al Hilal fichó al brasileño Gabriel Martinelli y al neerlandés Crysencio Summerville para la posición de extremo izquierdo, lo que hace que la situación de Salem Al Dawsari respecto a su regreso al once titular sea muy complicada.