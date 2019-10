¿Vuelve Passarella? "Sigo siendo un tipo del fútbol"

Después de 12 años, el expresidente de River tiene ganas de retomar su carrera como DT.

Tras culminar su presidencia en River y después de más de seis años alejado del mundo del fútbol, Daniel Passarella vuelve a escena pero no como dirigente, sino como entrenador. Ante la salida de Miguel Ángel Russo de Cerro Porteño, el nombre del Kaiser sonó con fuerza en Asunción. Y él mismo se encargó de confirmar sus ganas de volver a sentirse DT en el fútbol paraguayo.

"La verdad, después de un tiempo, llegué a la conclusión de me gustaría regresar a las canchas. Sigo siendo un tipo del fútbol", aseguró Passarella, en declaraciones a Diario Popular, y reveló que tuvo ofrecimientos anteriores que no lo convencieron: "Venía recibiendo ofertas del exterior y de la también, más allá de que no quiera a dar a conocer la institución que quería convocarme. Y aunque en su momento fui desechando las ofertas, siempre tuve presente que algún día se iba a dar".

El exentrenador de la Selección argentina admitió que aunque todavía no hubo ningún contacto oficial, le atrae la idea de dirigir al Ciclón guaraní: "Siempre y cuando reciba una comunicación totalmente formal de los dirigentes. Por ahora son versiones y comentarios de personas muy cercanas a los dirigentes y por eso me están llamando muchos medios desde Asunción. Para que quede claro: a mí me interesaría dirigir a Cerro. Sé que es uno de los clubes más grandes de . Que lo sigue muchísima gente y que despierta una gran adhesión. Claro que tendrían que darse algunas condiciones, como hacer un proyecto serio, algo que tenga un buen contenido, y un tiempo prudencial para poder desarrollarlo".

La última experiencia del Kaiser como entrenador fue en 2007, en su segundo ciclo en River, equipo en el que había debutado como DT en 1990. En esos casi dos años en el Millonario dirigió 99 partidos en los que obtuvo 46 triunfos, 31 empates y 22 derrotas, siendo su último encuentro en la semifinal de la 2007, donde sus dirigidos fueron eliminados por de Sarandí. ¿Volverá a sentarse en un banco de suplentes?