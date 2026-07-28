El comité organizador del torneo de tenis "Six Kings Slam" anunció la lista de estrellas participantes en su tercera edición, correspondiente a 2026, en la que el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic encabezan el cartel del esperado evento.

Está previsto que el torneo se dispute en pistas duras cubiertas entre el 21 y el 24 de octubre próximo en la capital saudí, Riad.

El número uno del mundo, Sinner, buscará defender el título que conquistó en las dos ediciones anteriores. Se coronó campeón por primera vez en 2024 tras superar a su clásico rival Alcaraz por dos sets a uno, antes de repetir su victoria sobre él en la final de la edición de 2025 por dos sets a cero, con parciales de 6-2 y 6-4.

La nueva edición contará con la participación de cinco jugadores que estuvieron presentes en las competiciones del año pasado, ya que el serbio Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam, regresa a la escena junto al alemán Alexander Zverev, campeón de Roland Garros este año, y el estadounidense Taylor Fritz, además de la dupla que lidera el ranking, Sinner y Alcaraz.

El plantel presenta un único cambio en comparación con el año pasado, ya que el australiano Alex de Miñaur se incorpora en lugar del griego Stefanos Tsitsipás, quien había entrado como sustituto del lesionado Jack Draper en la edición anterior, antes de caer en la primera ronda ante Sinner.

De Miñaur llega al torneo entusiasmado tras alcanzar el quinto puesto en el ranking mundial de tenistas profesionales, el mejor de su carrera hasta el momento.