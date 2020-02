Setién apuesta por los jugones: Vuelven Arthur y Ansu

El brasileño y el guineano regresan junto a Piqué y Alba a un once del que se cae el sancionado Lenglet y que mantiene a Umtiti.

Quique Setién quiere asegurar el balón a toda costa frente a un que no se caracteriza, precisamente, por la posesión pero al que el rigor defensivo y la determinación en las propias posibilidades han aupado hasta una muy meritoria tercera posición que, sin duda, buscará mantener en casa de un que sigue buscando su mejor versión a trancas y barrancas. De hecho, el técnico tiene clara cuál tiene que ser la disposición y hoy no ha dejado pasar la oportunidad de devolver a Arthur Melo al once para formar junto a Sergio Busquets y Frenkie De Jong en el centro del campo más creativo que puede diseñar.

Es evidente que el Barcelona buscará demoler los muros defensivos del Getafe a través de la creatividad y la velocidad del balón. De hecho, ya ante el , el cuadro azulgrana mostró sus mejores minutos en el tramo final del partido con los tres centrocampistas que hoy forman de inicio. Sin embargo, también hay cambios tanto en la línea de ataque como en la retaguardia. Porque hoy también regresa Ansu Fati para formar junto a Antoine Griezmann y Leo Messi, que se alternarán la posición de falso nueve.

En defensa los cambios también eran cantados habida cuenta de la sanción a Clément Lenglet y del regreso de Gerard Piqué tras cumplir la suya para formar junto a Samuel Umtiti, sustituto del catalán en el Villamarín y que hoy reemplaza a su compatriota. En los laterales, más cambios, con Jordi Alba por la izquiera y Sergi Roberto por la derecha, los carrileros más tocadores que tiene. El Barcelona, pues, quiere ser fiel a si mismo y saldrá dispuesto a enseñar que no se ha olvidado de jugar al fútbol y que quiere seguir yendo a más en cada partido.