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imago-sport-1056260642.jpgSebastian Frej
Abobakr El Mokadem

Traducido por

¿Vuelve al Jeish El Malaki? Reda Slim aclara la verdad sobre la rescisión de su contrato con el Ahly en un comunicado oficial

Fichajes
Arab Contractors vs Al Ahly SC
Arab Contractors
Al Ahly SC
Premier League
Botola Pro
FAR Rabat
R. Slim
Egipto
Marruecos

Jugó la temporada pasada cedido al equipo marroquí.

El marroquí Reda Selim, jugador del Al Ahly egipcio, reveló la verdad sobre los rumores que circulaban acerca de haber alcanzado un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el club rojo, con el fin de regresar al Far Rabat marroquí.

Selim jugó la temporada pasada cedido al club Far Rabat marroquí, y logró conducirlo a la clasificación para la final de la Liga de Campeones de África, antes de la derrota a manos del Mamelodi Sundowns sudafricano.

Selim afirmó en un comunicado oficial, publicado a través de su cuenta en "Instagram": "Algunos informes de prensa y páginas de redes sociales han difundido rumores que indican que se ha alcanzado un acuerdo para rescindir mi contrato de mutuo acuerdo con el club Al Ahly egipcio, y que está próximo mi regreso a las filas del club Far Rabat, sin embargo estas noticias carecen de fundamento".

Y añadió: "Actualmente me concentro por completo en mi preparación física y técnica, para ofrecer los mejores niveles y entrar en las opciones del cuerpo técnico para competir por los puestos titulares, dentro del club Al Ahly egipcio".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"


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