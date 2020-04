¿Vuelve a Argentina? "No descarto nada, en el verano lo analizaré”

El experimentado defensor habló de su futuro y de un posible retorno a San Lorenzo tras estar más de una década en la Premier League.

Mientras el fútbol sigue parado en todo el mundo a causa de la pandemia de coronavirus, no son pocos los jugadores que aprovechan el tiempo para analizar y decidir qué harán con su futuro una vez superada la crisis sanitaria. Es el caso de Pablo Zabaleta, el experimentado defensor argentino que, a sus 35 años, ya empieza a pensar en el final de su recorrido profesional.

Días después de reconocer en el sitio oficial del que está "llegando al final" de su carrera y que la actual es su "última temporada" en la Premier League, el lateral derecho contó que "el retiro era una una opción a final de esta temporada”. Sin embargo, admitió que "después de doce años en , quería un final diferente, jugando frente a los hinchas, teniendo esas emociones y esa adrenalina" y no en estadios vacíos, como probablemente ocurra a causa del Covid-19.

Por otra parte, el subcampeón del mundo en el Mundial 2014 se refirió a su posible vuelta en 2021 a , el club que lo vio nacer futbolísticamente. "No descartó nada, no descarto nada", manifestó, en declaraciones a TyC Sports, y agregó: "En verano habrá que analizar cuestiones y ofertas y ver, si hay algo que me pueda interesar".

"Obviamente que necesito la energía física y mental para seguir. Y si considero que ya no me da el cuero para seguir, me retiro. En algún momento el ciclo del futbolista termina", concluyó.