Vuelta a Lagos: la CAF fija la fecha de la gala The Best de África 2026

La Confederación Africana de Fútbol, la "CAF", anunció este martes la celebración de la gala de los premios The Best de África correspondiente a 2026 el miércoles 2 de diciembre próximo, en la ciudad nigeriana de Lagos, en un regreso de la gala a la ciudad por primera vez desde la edición de 2014.

Está previsto que el Centro para la Cultura y las Artes Profesor Wole Soyinka, conocido como el Teatro Nacional, acoja la ceremonia de entrega de premios, que incluye 18 categorías diferentes, entre las más destacadas la del mejor jugador y la mejor jugadora de África, junto a los premios al mejor entrenador, portero, jugador joven, club y selección.

La Confederación Africana aclaró que el proceso de votación ya ha comenzado y se prolonga del 5 al 20 de noviembre en curso, con la participación de las federaciones miembro y los clubes, además de los entrenadores y los capitanes de los equipos habilitados para votar, subrayando su empeño en garantizar la justicia y la transparencia, mediante la implicación de las distintas partes del deporte y el recurso a un seguimiento independiente de la integridad de los resultados.

Ausencia de Salah y destacada presencia marroquí

La lista de candidatos al premio al mejor jugador africano de 2026 registró una fuerte presencia marroquí, con el trío formado por Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, extremo del Real Madrid, e Ismael Saibari, delantero del Bayern de Múnich, mientras que Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, quedó fuera de la lista.

Cuatro talentos árabes en la carrera por el mejor

En cuanto al premio al mejor jugador joven de África, la presencia árabe apareció con cuatro nombres: el marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del Manchester City, el egipcio Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, el marroquí Abdellah Ouazane, jugador del Ajax neerlandés, y el argelino Ibrahim Maza, estrella del Bayer Leverkusen alemán.

El Zamalek compite por el premio al mejor club

En la categoría de mejor club de África, la lista incluyó a 10 clubes, encabezados por el Mamelodi Sundowns sudafricano y el USM Alger argelino, junto al Chabab Belouizdad, el trío marroquí del AS FAR, el Olympic de Safi y el Renaissance de Berkane, el Zamalek egipcio, el ASEC Mimosas de la República Democrática del Congo, el Al Hilal sudanés y el Espérance tunecino.

Presencia egipcia en la carrera por el mejor entrenador

En cuanto al premio al mejor entrenador de África, vive una competencia árabe con la participación de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, y Moatamed Gamal, entrenador del Zamalek, junto a los marroquíes Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, y Mohamed Ouahbi, actual entrenador de Marruecos.

Shobeir y El Mehdi Soulaimane en una fuerte competencia

En el premio al mejor portero, compiten la pareja egipcia Mostafa Shobeir, portero del Al Ahly, y El Mehdi Soulaimane, portero del Zamalek, junto al marroquí Yassine Bono, portero del Al Hilal saudí, y su compatriota Ahmed Reda Tagnaouti, portero del AS FAR, el argelino Oussama Benbot, portero del USM Alger, y el senegalés Édouard Mendy, portero del Al Ahli saudí.

Trezeguet y Shehata en la carrera por el mejor jugador dentro del continente

En lo relativo al premio al mejor jugador dentro de África, la lista incluyó una serie de nombres árabes, entre los más destacados los egipcios Mahmoud Hassan Trezeguet, exjugador del Al Ahly y actual del Al Riyadh saudí, y Mohamed Shehata, centrocampista del Zamalek, junto a los marroquíes Mohamed Rabie Hrimat, exjugador del AS FAR y actual del Al Shamal catarí, Mounir Chouiar, jugador del Renaissance de Berkane, y Soufiane El Moudane, jugador del Olympic de Safi.

De este modo, la afición africana aguarda la gala de Lagos el próximo diciembre, en medio de una fuerte competencia por los premios individuales y colectivos, y una llamativa presencia árabe en varias categorías, con la ausencia de Mohamed Salah como la mayor sorpresa de las listas de candidaturas.