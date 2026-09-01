El fichaje del internacional marroquí Nael El Aynaoui, procedente de la Roma con destino al Leipzig, ha entrado en una fase de incertidumbre después de que surgieran nuevos problemas que amenazan con hacer fracasar una operación que parecía encaminada a completarse.

Según varias fuentes, encabezadas por Foot Mercato, el acuerdo entre la Roma y el Leipzig por el traspaso de El Aynaoui está ahora amenazado por posibles tropiezos, a pesar de que la operación había alcanzado fases avanzadas.

Estaba previsto que el centrocampista marroquí se incorporara al Leipzig en calidad de cedido por 4 millones de euros, con una opción de compra a final de temporada valorada en 25 millones de euros adicionales, opción que se convertiría en obligatoria en caso de cumplirse ciertas condiciones.

El Aynaoui viajó ayer lunes para someterse al reconocimiento médico, pero varios informes señalaron hoy la existencia de problemas que dificultan la finalización de su traspaso al club alemán.

Hasta el momento no se ha aclarado la naturaleza de los obstáculos que amenazan la operación, mientras esto ocurre en un momento en el que la estrategia de la Roma en las últimas horas del mercado de fichajes atraviesa una situación de confusión.

Los movimientos de la Roma

La Roma también esperaba cerrar una última operación con la contratación del extremo Jamie Leweling, del Stuttgart, por unos 35 millones de euros, pero varios informes apuntaron a la cancelación del vuelo que iba a trasladarlo desde Alemania hasta la capital italiana.

La permanencia de El Aynaoui, si no se puede completar su traspaso al Leipzig, podría cambiar los cálculos de la Roma en el caso de Manu Koné, ya que el club podría plantearse aceptar la oferta del Chelsea de 60 millones de euros por el centrocampista francés.

En ese caso, la operación también podría incluir el traspaso de Jamie Bynoe-Gittens a la Roma en calidad de cedido, al tratarse de un jugador que ocupa una posición similar a la de Leweling y que se había planteado como opción alternativa.

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