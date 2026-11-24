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Nuevo giro en la disputa por la Copa África: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) ha devuelto el título a Senegal, ganador sobre el terreno de juego, y ha declarado perdedor a Marruecos.

Los tres jueces encargados del caso adoptaron la decisión «por unanimidad», según un comunicado difundido el martes. Con este fallo, el CAS revocó la decisión que la comisión de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) había tomado en marzo.

El tribunal arbitral concluyó «que la decisión de continuar o suspender el partido correspondía de forma definitiva y exclusiva al árbitro», según la fundamentación del fallo: «Al pitar para reanudar el partido, el árbitro manifestó que se cumplían las condiciones para continuarlo». «No cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro se limitaban exclusivamente al terreno de juego». Por tanto, el colegiado «no cometió ningún error de derecho».

La comisión de apelación de la CAF había anulado previamente la victoria por 1-0 de Senegal en la final disputada en Rabat, la capital de Marruecos, y había dado el partido por ganado a la anfitriona por 3-0. La federación senegalesa recurrió entonces al tribunal deportivo. El origen de esta disputa jurídica sin precedentes fueron las escenas caóticas de la final del 18 de enero . Marruecos aún puede recurrir al Tribunal Federal suizo. Este no decidiría sobre el fondo del asunto, sino que examinaría cuestiones de procedimiento.

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Tras este fallo del CAS, cobra relevancia un supuesto incidente previo del que había informado la federación marroquí. Según una fuente del entorno de esa federación, el domingo se habría producido una conversación telefónica entre uno de los tres jueces del CAS encargados del caso y el presidente de la federación senegalesa, Abdoulaye Fall. Si esa llamada tuvo lugar, podría poner en duda la imparcialidad de ese juez.

Numerosos jugadores de Senegal, entre ellos el exjugador del Bayern Sadio Mane, abandonaron temporalmente el terreno de juego poco antes del final para protestar por un polémico penalti señalado a favor de Marruecos con el marcador 0-0 . Algunos aficionados senegaleses también intentaron invadir el campo. El partido quedó interrumpido durante casi 20 minutos, hasta que los jugadores de Senegal regresaron y pudo reanudarse. Marruecos falló el penalti y Senegal acabó ganando 1-0 gracias a un gol de Pape Gueye en la prórroga.

Getty Images

En marzo, la CAF anuló el resultado del partido. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) calificó entonces la decisión como «el robo administrativo más evidente de la historia de nuestro deporte» y recurrió al CAS. El tribunal ha confirmado ahora el resultado logrado sobre el terreno de juego: 1-0 para Senegal.