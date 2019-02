Vucetich contó que estuvo cerca de Costa Rica: "No nos convencimos"

El entrenador mexicano dijo que tuvo reuniones para tomar el mando del seleccionado . "En los objetivos éramos muy distintos en ese sentido", dijo.

Gustavo Matosas trabaja para volver a meter a Costa Rica en el próximo Mundial, en 2022, aunque su cargo pudo haber sido de otro en este proceso. El mexicano Víctor Vucetich confesó que tuvo charlas para tomar el mando del seleccionado.

“Yo platiqué con ellos, pero a lo mejor algo no generó esa confianza por ambas partes, no nos convencimos, en los objetivos éramos muy distintos en ese sentido y no se pudo concretar nada”, declaró el legendario entrenador a Fox Sports.

Vucetich, de 63 años, se encuentra actualmente en Querétaro pero a mitad de año, entre agosto y septiembre, apareció como opción para estar al mando de los ticos. En seleccionados su experiencia es muy corta: en 2013 dirigió al Tri en sólo dos partidos, los últimos de las Eliminatorias de Concacaf, frente a Panamá y Costa Rica, que dejaron a México en el Repechaje para Brasil 2014.

Sin embargo, su principal atractivo es la gran cantidad de títulos en el fútbol mexicano que le hicieron ganar el apodo de Rey Midas: cinco campeonatos de Liga, cuatro Copas México, tres campeonatos de la Concacaf Liga de Campeones, una Interliga y dos campeonatos de Segunda División.