Vozinha, héroe del Mundial, podría fichar por el club más laureado a los 40 años

El Colo Colo, 34 veces campeón de Chile, le ha hecho una oferta a Vozinha, según informó Fabrizio Romano este sábado. El héroe de Cabo Verde en el Mundial no puede quejarse de falta de interés.

El portero, de 40 años, brilló en el Mundial con varias paradas que mantuvieron el 0-0 ante España, y ya se sabía que el Inter de Miami también lo sigue.

Vozinha está libre tras dejar el Chaves portugués, por lo que puede fichar por cualquier club.

Sin embargo, su entorno rechazó la propuesta y presentó una contrapropuesta. Ahora se espera la respuesta del Colo Colo.

Sus actuaciones en el Mundial llevaron a Cabo Verde a la siguiente ronda, y aunque en octavos volvió a brillar, no evitó la derrota por 3-2 tras 120 minutos ante Argentina.

Tras su actuación estelar ante España, Vozinha pasó de la oscuridad a la fama mundial: en pocos días saltó de 25 000 a más de 25 millones de seguidores en Instagram.