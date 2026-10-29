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El portero del Manchester City Geronimo Rulli ha revelado que le hizo una atrevida predicción a Enzo Fernandez antes del partido y de su heroica actuación en los penaltis ante el Brighton. El guardameta argentino fue decisivo en el Etihad Stadium, donde el equipo de Enzo Maresca se aseguró el pase a los cuartos de final de la Carabao Cup.

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La atrevida predicción del argentino antes del partido

Rulli ha revelado que rebosaba confianza mucho antes de que la eliminatoria de cuarta ronda de la Copa de la Liga contra el Brighton se decidiera en una tanda de penaltis. El portero argentino fue decisivo para el City: detuvo dos lanzamientos clave y aseguró la clasificación del Manchester City. Sus intervenciones fueron especialmente importantes después de que Mateo Kovacic viera cómo le paraban su lanzamiento, lo que dejó al equipo de Maresca en una situación comprometida durante la tanda.

Tras el partido, el guardameta admitió que ya se había imaginado su éxito durante una conversación en privado con su compañero Enzo Fernandez. «Sabía que pararía cualquier penalti. Antes del partido hablé con Enzo Fernandez y le dije que, si llegábamos a los penaltis, pararía dos. Me siento con confianza, me encuentro muy bien en este tipo de situaciones. Estoy preparado para ayudar», declaró Rulli a City Studios. Su predicción resultó sorprendentemente acertada: primero detuvo el lanzamiento de Yasin Ayari y después el penalti decisivo de Lewis Dunk.

El empate da paso a la emoción de los penaltis

El partido fue una montaña rusa en la que el Brighton llevó al equipo local al límite durante los noventa minutos. Malick Yalcouye adelantó a los visitantes, pero Kovacic restableció la igualdad antes del descanso. La segunda parte siguió un patrón similar de intercambio de golpes: Georginio Rutter marcó para el Brighton y Vitor Reis empató para el City, con lo que el encuentro terminó 2-2.

La tanda comenzó con lanzamientos de gran calidad: Phil Foden, Pascal Gross, Fernandez, Matt O’Riley, Jeremy Doku y Maxim De Cuyper marcaron sus respectivos penaltis. Sin embargo, la tensión se disparó cuando el lanzamiento de Kovacic fue rechazado. Ese momento permitió a Rulli cumplir la promesa que le había hecho a Fernandez, ya que devolvió de inmediato la iniciativa a su equipo al detener dos lanzamientos consecutivos del Brighton.

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La conexión con la afición del Etihad

Rulli no tardó en reconocer el papel de la afición del Manchester City en su actuación y señaló que el ambiente del Etihad fue el escenario perfecto para sus intervenciones decisivas. El portero explicó que se alimenta de la energía de la grada y aprovecha su apoyo para inquietar a los rivales. También destacó la importancia del vínculo entre los jugadores y la afición en los momentos de mayor tensión del partido.

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«Para mí es mi momento. En estas situaciones no siento la presión; también intento jugar con nuestra afición. Para mí es muy importante en momentos así. Cuando Mateo falló y yo paré el penalti, fue el momento en el que la afición intentó ayudarnos y yo intenté aprovecharlo», añadió el internacional argentino.

Rulli, héroe en la Copa de la Liga, volverá al banquillo

La energía transmitida por el público local pareció dar al City el impulso necesario para superar la decepción por el penalti fallado. Rulli señaló que, cuando la afición apoya así al equipo, perder parece casi imposible. El portero elogió a los aficionados: «Eso nos dio energía y confianza. Es muy difícil perder cuando tenemos a toda la afición con nosotros. Esta noche, para mí, fueron una de las mejores cosas del estadio».

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Sin embargo, las intervenciones decisivas de Rulli en la Copa de la Liga no bastarán para alterar la jerarquía establecida. Está previsto que el portero argentino vuelva al banquillo para el partido de Premier League de este fin de semana contra el mismo rival. Maresca seguirá eligiendo a Gianluigi Donnarumma para ocupar la portería.