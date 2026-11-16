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El central de Francia Ibrahima Konate ha expresado su frustración por el gol encajado en los últimos minutos ante Turquía a causa de un descuido. Pese a asegurarse el primer puesto del grupo A1, Konaté insistió en que Francia debe mantener un mayor nivel de concentración de ahora en adelante.

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El primer puesto del grupo A1, asegurado

Francia cerró el parón de selecciones con una trabajada victoria por 2-1 ante Turquía en el Matmut Atlantique, que le aseguró el primer puesto del grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Zinedine Zidane aprovechó un gol en propia puerta tempranero y una definición certera del suplente Eli Junior Kroupi para imponerse y superar a Bélgica en la lucha por el liderato.

Diapositiva 2: Los aspectos positivos de una semana intensa

En declaraciones a TF1 tras el partido, el central Ibrahima Konate, de regreso al equipo, reflexionó sobre la exigencia física de la semana y la buena respuesta del conjunto tras la derrota ante Italia.

«Nos quedamos con el resultado. Después de la derrota en Italia, era importante ganar y clasificarnos», afirmó Konate.

«Siempre tenemos que mejorar, eso está claro, pero nuestra segunda parte fue mejor en la presión y en lo que nos pidió el entrenador. Es un punto positivo».

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Elogios a la gestión del cuerpo técnico y a la profundidad de la plantilla

Konate también destacó la buena gestión que hizo el cuerpo técnico de la carga de trabajo de los jugadores durante un calendario exigente para los clubes europeos.

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«Aún llevamos muy poco tiempo con el entrenador y seguiremos trabajando. Fue una semana de un ritmo extremadamente alto; todos los clubes deberían dar las gracias al entrenador. Pensó en todo para que no acabáramos demasiado cansados», añadió Konate.

«Mostramos cosas buenas en estos dos partidos. Con 2-0, aún podíamos marcar o mantener la ventaja».

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Advertencia en el vestuario por un fallo defensivo

Pese a lograr la clasificación, Konate no ocultó su enfado por el cabezazo de Abdulkerim Bardakci para Turquía en los últimos minutos del tiempo añadido.

«Puedo asumir la responsabilidad por el córner que concedimos. Pero después es una estupidez no marcar a tu jugador», advirtió Konate.

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«No sé quién es, pero voy a ir a por él al vestuario». Francia afrontará los cuartos de final de marzo con un alto nivel de exigencia y mucha motivación para mejorar en defensa.