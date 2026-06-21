¿Vómitos nocturnos? A esta hora de pesadilla, la selección holandesa juega los octavos de final tras quedar primera de grupo

Holanda está cerca de los octavos de final. Japón también, tras ganar 0-4 a Túnez, ya eliminada. Si Holanda avanza, ¿a qué hora jugará y contra quién?

Antes del torneo, la FIFA estableció los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos:

Primero se considera el resultado del enfrentamiento directo entre las selecciones; luego, la diferencia de goles. Si persiste el empate, se miran los goles marcados en la fase de grupos. El cuarto criterio es la clasificación de juego limpio. De no resolverse así, la FIFA recurre a un sorteo.

La clasificación de juego limpio se aplica durante la fase de grupos. Cada tarjeta amarilla supone un punto negativo, y cada tarjeta roja indirecta (dos amarillas y, por tanto, roja) supone tres puntos negativos. Una tarjeta roja directa supone cuatro puntos negativos. Una tarjeta roja directa tras haber recibido un jugador una tarjeta amarilla previamente supone cinco puntos negativos. El país con menos puntos negativos termina en lo más alto de la clasificación.

Japón no recibió tarjetas ante Países Bajos, mientras que Micky van de Ven, Crysencio Summerville y Memphis Depay vieron amarilla. Por tanto, Japón supera a Países Bajos en esa tabla. De haber sumado tres amarillas, el equipo europeo habría estado por delante gracias a su mejor ranking FIFA (8.º frente a 17.º).

Contra Túnez, Japón volvió a jugar sin recibir tarjetas, mientras que Holanda tampoco vio ninguna en su 5-1 sobre Suecia.

Holanda es el equipo mejor clasificado del Grupo F, así que, en caso de empate total, se quedaría con el puesto.

Si gana el grupo, jugará los octavos el 30 de junio a las 3:00; si queda segundo, el 29 a las 19:00. De ser tercero, la fecha dependerá de otros resultados.

Si gana el grupo, enfrentará al segundo del C, hoy Marruecos. Si es segundo, jugará contra el líder del C, ahora Brasil. De quedar tercero, su rival saldrá de los mejores terceros de otros grupos.