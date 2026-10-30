El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, logró superar al inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, en la lista de los jugadores con más hat-tricks en la Liga Roshn Saudí de Profesionales, tras marcar un triplete en el duelo ante el Al Khaleej, la noche del jueves, en el marco de la duodécima jornada de la competición.

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Ronaldo guio a su equipo, el Al Nassr, a la victoria sobre el Al Khaleej por 5-3, en un partido que vivió una destacada actuación de la estrella portuguesa, que continuó reforzando su registro goleador en la liga saudí y sumó un nuevo triplete a su cuenta.

Según la red de estadísticas de fútbol " Opta ", Cristiano Ronaldo marcó su séptimo hat-trick en la Liga de Profesionales, convirtiéndose en el jugador con más tripletes en la competición desde su debut en ella, superando al inglés Ivan Toney, que anotó 6 tripletes con el Al Ahli.

Ronaldo elevó su cuenta a 7 goles en el tercer puesto de la tabla de goleadores de la Liga Roshn de Profesionales, empatado con el italiano Mateo Retegui (Al Qadsiah) y el marroquí Youssef En-Nesyri (Al Ittihad), mientras que el neerlandés Tijjani Reijnders, estrella del Al Qadsiah, ocupa el segundo puesto (8).

Toney se mantiene al frente de la tabla de goleadores de la competición, tras marcar 13 goles hasta el momento, lo que hace que la pugna se encienda con fuerza después de 12 jornadas.

Esta cifra refleja la superioridad goleadora de Ronaldo en la Liga Roshn, tras conseguir imponer su nombre entre los principales poseedores de récords de la competición, mientras Toney continúa su persecución en la lista de goleadores, buscando recortar la diferencia en los próximos partidos con el Al Ahli.

El nuevo hat-trick le da a Ronaldo un impulso adicional en la carrera por los récords de la liga, además de confirmar la continuidad de su presencia goleadora pese a su avanzada edad, en un momento en que la estrella portuguesa busca seguir escribiendo la historia con la camiseta del Al Nassr.