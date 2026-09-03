"Volveré al Real Madrid con una condición": Modric lanza mensajes contundentes sobre un "Cristiano cincuentón", Mourinho y el caso Negreira

Luka Modric, jugador del Milan, aseguró que sigue siendo y seguirá siendo aficionado del Real Madrid, revelando su enorme amor por su club actual desde la infancia.

Modric declaró en una amplia entrevista con el diario "AS": "Me siento bien. Estoy muy feliz con mi vida en Milán. Desde el primer día, tuve una cálida acogida por parte del club y de la afición, y eso es lo que me hace feliz. La ciudad es preciosa, es diferente a Madrid, pero también la amo. Disfruto de mi tiempo aquí y estoy contento".

Y añadió: "El Real Madrid es el club más grande de la historia, y el Milan es un gran equipo, el segundo más laureado con títulos europeos después del club blanco, y eso es prueba de su grandeza. Es cierto que no ganan el título desde hace mucho tiempo, pero siguen siendo un club histórico con una gran trayectoria, y todo lo que necesitan es recuperar el nivel que tenían en los años noventa, en el nuevo milenio y después".

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Y Luka agregó: "Crecí viendo muchos partidos de fútbol italiano porque Italia está cerca de Croacia, y los seguía con pasión, pues en aquella época era quizás la liga más fuerte del mundo, como ocurre ahora con la Premier League inglesa, y había jugadores asombrosos. El Milan era mi equipo favorito de pequeño, el equipo que admiraba. Al final, nunca esperé que mi trayectoria me llevara hasta aquí, pero la vida nos guarda sorpresas, y aquí estoy".

El consejo de Ancelotti a Modric

Y sobre lo que Ancelotti le dijo acerca del Milan, respondió: "Cuando estábamos en Madrid, a veces hablábamos del Milan, y él me contaba su experiencia y su historia con el Milan. Me llamó cuando supo que yo no continuaría en el Madrid, y que él tampoco continuaría. Me llamó unos días después porque estaba al tanto del asunto del Milan, ya que le preguntaron por mí".

Y en cuanto a su retirada tras cumplir 41 años, dijo: "Parece que existe una idea extendida según la cual, cuando uno llega a cierta edad, es mejor retirarse y hacerse a un lado, pero yo no lo veo así mientras me sienta satisfecho, porque esta es mi vida. Amo lo que hago; amo de verdad el fútbol, y estoy feliz y disfrutando de él. Ejerzo este oficio desde hace más de 30 años, empecé siendo un niño de seis años, y sé que no puede durar tanto como otros trabajos". Y señaló: "Pero para mí esto no es un trabajo, es algo que amo. Y cuando haces algo que amas, no lo consideras un trabajo. Es algo que disfruto cada día, y mientras me sienta satisfecho y vea que puedo cumplir con lo que se me exige o lo que debo hacer, quiero continuar. ¿Hasta cuándo durará esto? Sé que el final se acerca, pero no sé si será este año o el próximo".





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Cristiano Ronaldo, un fenómeno y una bestia arrolladora

Y a Modric le preguntaron sobre Cristiano Ronaldo, y sobre su capacidad para llegar a los 1.000 goles, y dijo: "No, no. Cristiano es un jugador asombroso; es un fenómeno, una bestia arrolladora, y no tengo ninguna duda de que alcanzará esa cifra. Todo lo que ha hecho, y todo lo que sigue haciendo, y su forma de competir, y de dar lo máximo partido tras partido, es algo admirable".

Y continuó: "Le tengo un cariño especial por lo que logramos juntos en el Real Madrid, y por eso deseo que alcance esa cifra lo antes posible. Pero le queda al menos un año más, y estoy seguro, como he dicho, de que lo conseguirá. Es algo increíble. No sé hasta cuándo querrá seguir jugando, pero seguirá marcando goles aunque quiera continuar hasta los cincuenta años. Su talento para marcar goles es asombroso, y por encima de todo, su personalidad, su fe y su confianza en sí mismo; todo eso es algo increíble".

Y sobre la eliminación del Mundial ante Portugal, con Ronaldo al frente, comentó: "Fue una derrota muy frustrante. Creo que hicimos un gran partido, y fuimos mejor equipo que Portugal, sobre todo en la segunda parte, y pudimos haber resuelto el encuentro pronto. En cuanto a la tecnología, creo que es beneficiosa para el fútbol en algunos aspectos, pero considero que se usa mal y de forma selectiva, para determinar quién es más fuerte o algo así. No me gusta hablar de estas cosas, pero en aquel partido no fue solo cuestión del último gol, sino también del penalti".

Y en cuanto al partido entre España y Croacia del 26 de septiembre y la posibilidad de participar en él, Luka dijo: "Bueno, primero tengo que decidir y hablar con la federación y con el nuevo entrenador que acaba de empezar. Nos une una excelente relación. Comencé mi trayectoria con la selección nacional con él en la sub-21. El primero que me convocó a la absoluta fue Zlatko Kranjcar, pero después del Mundial llegó Slaven Bilic, que es el entrenador actual, y pasamos seis años juntos en los que conseguimos muchos logros".

El regreso de Mourinho al Real Madrid

Y sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid, dijo: "Puedes ver en los primeros partidos que este es un Real Madrid diferente, un Real Madrid aterrador, y eso me gusta. Creo que la contratación de Mourinho fue una decisión muy acertada por parte del club, pues es la opción idónea para ese puesto, teniendo en cuenta el equipo y todo lo demás".

Y continuó: "Conoce bien el club, es un ganador, y tiene una gran personalidad, y le tengo un aprecio especial porque fue él quien me trajo aquí, y fue el factor más importante en mi fichaje. Le dijo al club: lo quiero a él o a nadie más. Por eso le tengo todo este cariño y respeto. Mi único lamento es no haber trabajado con él durante más tiempo".

Y aseguró: "Trabajé con él durante un año y aprendí mucho sobre cómo desempeñar mi trabajo de la mejor manera, cómo luchar, cómo dar lo máximo... Su forma de preparar los partidos era asombrosa. Salía al campo sabiendo exactamente lo que iba a suceder. Creo que es la opción idónea, y que traerá mucha felicidad a la afición del Real Madrid, y el Real Madrid será un equipo muy peligroso en todas las competiciones".

Y prosiguió: "Mourinho es especial para mí por su lucha por ficharme; eso es algo inolvidable. Haría cualquier cosa por él. Aunque no hablamos mucho, a veces intercambiamos mensajes, pero siempre le deseo toda la suerte. Creo que está en el lugar adecuado porque está en el mejor club del mundo, y es uno de los mejores entrenadores de la historia. Esta unión es excelente, y sin duda inquietará a los demás equipos".

El amor de la afición, el mejor logro de Modric

Y sobre la despedida de la afición del Real Madrid, comentó Modric: "Considero que mi mayor logro, a pesar de haber ganado muchos títulos, es el amor de la afición del Real Madrid. Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar mi gratitud por este gran amor. Lo sentí desde el primer día, incluso durante aquella etapa un tanto difícil a mi llegada. Sentí en las gradas y en las calles el amor de la gente hacia mí, y ese amor se ha ido haciendo más fuerte con el tiempo. Para mí, esto es más importante que cualquier título".

Y sobre haber ganado más títulos de Champions League que de Liga, y hasta qué punto eso guarda relación con el conocido caso Negreira, dijo Modric: "Bueno, no lo sé. Es una situación realmente inusual. No me extenderé al hablar de ello porque no me gusta. En mi época, ¿por qué ganamos más veces la Liga de Campeones que la Liga española? Creo que el motivo es que no nos centrábamos en las cosas del día a día; pensábamos que teníamos tiempo de sobra para corregir los errores, mientras que en la Liga de Campeones sabíamos que no podíamos permitirnos ningún tropiezo".

Y continuó: "Hicimos lo que hicimos en la Liga de Campeones porque sabíamos que el fracaso significaba quedar eliminados de la competición. En la Liga española, siempre creíamos que éramos capaces de recuperar los puntos, pero el Barcelona era muy fuerte y no nos lo permitía. Por eso creo que ganamos menos títulos en la Liga española en comparación con la Liga de Campeones durante aquella etapa, pero no cambiaría nada".

Y prosiguió hablando del caso Negreira: "Por supuesto que esto no es normal, pero no sigo mucho este tema. No es normal, pero creo que nosotros también tenemos parte de responsabilidad por no haber ganado más títulos de liga".





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El Balón de Oro en 2018

Y sobre haber roto el dominio de Cristiano y Messi en el Balón de Oro en 2018, dijo Modric: "Sí, es algo increíble, es el mayor premio individual que existe, no hay nada más grande. Y ganarlo en una era de jugadores excepcionales como Cristiano Ronaldo, e incluso con otros grandes jugadores compitiendo por él cada año, como Neymar y Karim Benzema, y muchos otros. Ganarlo fue una sensación maravillosa. Siento una enorme felicidad y una gran satisfacción por haber conseguido el Balón de Oro cuando veo la lista de jugadores que lo han ganado".

Y continuó: "Además, al ser de un país pequeño, siempre es mucho más difícil para nosotros en comparación con los jugadores de países grandes como España, Italia, Alemania y Francia; tenemos que hacer un esfuerzo doble. Esa sensación me hace estar aún más orgulloso de este premio. Pero siempre digo que lo más importante es el equipo, y eso no cambia. Es un reconocimiento maravilloso a la gran temporada que hice con el Real Madrid, y por encima de todo, con Croacia; por eso estoy muy feliz".

Y sobre quién lo ganará este año, respondió: "Sinceramente, no lo sé, y no quiero mencionar a nadie ni determinar quién lo merece más. La gente vota y decide el ganador. Hay muchos candidatos del Real Madrid y de otros equipos. Veremos quién gana; no quiero entrar en nombres".

Y sobre Mbappé, Bellingham y Vinicius, dijo: "Son extraordinarios. Estoy muy contento con la renovación del contrato de Vinicius con el club; no habría estado bien que no lo hiciera, dado todo lo que aporta. Kylian es asombroso: la facilidad con que marca goles, su velocidad y su agilidad son asombrosas... pero el más cercano a mí es Jude, porque es un centrocampista como yo".

Bellingham puede ser un líder

Y continuó: "Sí, Bellingham puede ser un líder. La afición del Bernabéu valora su entrega y su dedicación en el campo, pues da lo máximo de sí. No solo valoran su talento, sino también su ética de trabajo. Lo que hizo en el Mundial y su comienzo este año es algo asombroso; espero que siga por ese camino".

Y sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid tras retirarse y trabajar en cualquier puesto, dijo Modric: "Ojalá ocurra. El Real Madrid es mi casa y siempre lo será. Siempre seré madridista por lo que viví allí. Aquellos fueron los mejores años de mi vida profesional y personal. Espero volver algún día, pero ya veremos en qué papel. Soy una persona a la que le gusta hacer bien su trabajo y ser útil. No volvería al Real Madrid solo por mi nombre, para estar allí sin saber realmente qué hago. No podría desempeñar un trabajo así. Si vuelvo, quiero ser útil, importante, y protagonista en cualquier cosa que haga".

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