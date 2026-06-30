¿Volverá en el futuro? El Barcelona anuncia oficialmente la marcha de Ansu Fati

El FC Barcelona ha anunciado hoy martes la marcha de Ansu Fati este verano, con lo que su etapa en el Barça llega a su fin.

Tras varias semanas de negociaciones, el Barcelona y el Mónaco han llegado a un acuerdo sobre el traspaso de Ansu Fati (23 años), quien ha firmado un contrato de cuatro años con el club francés.

El Barça recibirá 11 millones de euros por el delantero, formado en La Masía, y se reservará un porcentaje de cualquier futura venta.

El Barça ha confirmado el acuerdo en un comunicado oficial.

Fati llegó al Barça en 2012 procedente del Sevilla con diez años.

Tras formarse en La Masía, debutó en agosto de 2019 con 16 años y 293 días, siendo el segundo debut más joven del Barça en Liga.

En total, jugó 123 partidos y marcó 29 goles, batiendo varios récords de precocidad en Liga y Champions. También estuvo cedido en Brighton y, más recientemente, en Mónaco.

El club le agradece su compromiso y le desea éxito en su nueva etapa. «El FC Barcelona le agradece su compromiso, profesionalidad y dedicación durante los años en los que ha vestido la camiseta azulgrana, y le desea toda la suerte y el éxito en esta nueva etapa de su carrera».







