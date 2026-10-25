¿Volverá? Courtois desafía el comunicado oficial del Real Madrid antes del Clásico

Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, se muestra optimista sobre su posible participación en el Clásico ante el Barcelona, previsto para este domingo, después de haber comenzado a recuperarse de la gripe, con posibilidades de viajar con el equipo para disputar el encuentro.

El Real Madrid había anunciado, la mañana del domingo, la baja del portero belga para el esperado enfrentamiento a causa de la enfermedad, pero Courtois se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de viajar, reunirse con el equipo y prepararse para participar en el partido, según el diario británico "The Athletic".

Cabe recordar que la expedición del Real Madrid ya llegó a la ciudad de Barcelona al mediodía de este domingo, sin el portero belga.

Courtois, de 34 años, es el guardameta titular del equipo bajo la dirección de José Mourinho, ya que ha participado en todos los partidos del Real Madrid esta temporada, mientras que Andriy Lunin, el portero suplente, se prepara para cubrir su ausencia en caso de confirmarse que no puede participar.

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Ambos porteros forman parte del Real Madrid desde el año 2018, y el guardameta ucraniano Lunin ha disputado 43 partidos en la Liga española durante las cinco temporadas pasadas, cada vez que Courtois se ha ausentado.

El Real Madrid adopta un enfoque cauteloso respecto a la posible participación de Courtois en el partido del domingo, ya que Ilya Voloshyn, el tercer portero del club, ha viajado con la expedición del primer equipo.

Voloshyn, que ha jugado con la selección de Ucrania sub-20, nunca antes ha aparecido en ningún partido a nivel del primer equipo de un club.

Sergio Mestre es el otro portero presente en la lista del Real Madrid para el partido.

Courtois sigue siendo uno de los elementos fundamentales del Real Madrid, y ofrece un nivel destacado con el equipo durante la temporada actual, después de consolidar su posición no solo como el primer portero del club blanco, sino también como uno de los mejores guardametas del mundo, ya que ha mantenido su portería a cero en 98 partidos de la Liga española.

Courtois disputa su novena temporada con el Real Madrid, al que se incorporó procedente del Chelsea en el verano del año 2018, y con el que ha conquistado 12 títulos, entre ellos tres títulos de la Liga española y dos de la Liga de Campeones de Europa.

El contrato del portero belga en la capital española finaliza al término de la temporada actual, pero se espera que renueve su contrato por 12 meses adicionales, para continuar con el equipo hasta el año 2028.

El Real Madrid afronta el partido con 6 puntos de desventaja respecto al Barcelona, líder de la clasificación de la Liga española, pero los resultados del equipo han mejorado durante las últimas semanas, tras lograr dos victorias ante el Sevilla y el Leipzig.