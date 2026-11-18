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Para el exinternacional, está claro: con el sucesor de Nagelsmann, la selección alemana volverá a ser más disciplinada.

Uli Hoeneß (74), presidente de honor del Bayern de Múnich, confía en que el nuevo seleccionador, Jürgen Klopp (59), vuelva a encauzar a la selección alemana. De paso, el campeón del mundo de 1974 aprovechó para lanzar otra pulla a su predecesor, el exentrenador del Bayern Julian Nagelsmann (39).

En declaraciones a Sport Bild, Hoeneß habló del desastroso Mundial de Estados Unidos, Canadá y México bajo las órdenes de Nagelsmann y de la reconstrucción iniciada por Klopp: «No creo que con Jürgen vuelva a haber una excursión familiar con la mujer y los hijos. Creo que volverá a imponer disciplina y orden».

Era una clara alusión a lo ocurrido en la concentración de Alemania durante el Mundial en Winston Salem (estado estadounidense de Carolina del Norte) el pasado verano . Lo sucedido allí dio mucho que hablar después del torneo . Antes de la bochornosa eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay, se habían celebrado, entre otras cosas, los llamados «Family Days», jornadas en las que las familias podían visitar a los internacionales. Algunos expertos vieron en ello una posible fuente de distracción y falta de concentración. Nagelsmann recibió aún más críticas cuando se supo que había ido en bicicleta a una sesión de entrenamiento junto con su esposa Lena y que incluso su madre se encontraba en la concentración mundialista.

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La DFB y Nagelsmann separaron sus caminos poco después de la fase final. Klopp lo sucedió y firmó un contrato hasta 2030. Hoeneß, que ya había criticado públicamente a Nagelsmann en varias ocasiones antes del Mundial , no espera que con su sucesor se repitan episodios como los de Winston Salem. Al fin y al cabo, Klopp «también tiene hambre. Pero no espero que haga un milagro y que todo vaya rápido. Tenemos que darle tiempo».

Getty Images

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Sin embargo, el inicio con el exentrenador del Mainz, el BVB y el Liverpool ha sido bastante bueno . Tras una primera ventana internacional marcada por las pruebas con una amplísima convocatoria de 44 jugadores, Alemania ofreció buenas actuaciones en sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League: a la victoria por 3-1 ante Serbia en Belgrado le siguió una arrolladora goleada por 5-0 ante su gran rival, Países Bajos, el lunes por la noche en Berlín .

Uli Hoeneß también tiene en alta estima a Per Mertesacker

Así, Alemania pasa a cuartos de final de la Nations League como primera de grupo y se enfrentará a España, Noruega o Bélgica. El sorteo se celebrará el viernes al mediodía, mientras que los cuartos de final se disputarán en la primavera de 2027.

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Hoeneß también deposita grandes esperanzas de cambio y renovación en la DFB en Per Mertesacker (42). El campeón del mundo en Río asumirá en enero el cargo de director general deportivo. Desde 2018 hasta el verano de 2026 dirigió con éxito la cantera del campeón inglés, el Arsenal FC. Hoeneß espera que «ahora mejoren muchas cosas en el trabajo de formación de jóvenes».