Los torneos de la Copa del Golfo Arábigo siempre son escenario de historias y relatos que rozan los límites de la imaginación, y que no se detienen en las fronteras del rectángulo verde, sino que se extienden para crear un drama humano y deportivo inolvidable.

En la presente edición, la fase de grupos estuvo repleta de giros dramáticos y sorpresas resonantes que hicieron que las aficiones de la región vivieran al límite de los nervios durante todos los partidos de la jornada, entre rivalidades históricas, cambios dramáticos y reacciones de la afición y a nivel técnico que marcaron el acontecimiento e incendiaron las redes sociales y las gradas de los estadios.

Pitidos de desaprobación contra Abdullah Al-Hamdan y la división en la grada

En el enfrentamiento de la primera jornada ante Kuwait, el delantero de Arabia Saudí Abdullah Al-Hamdan vivió momentos difíciles y polémicos cuando un sector de la afición saudí lanzó duros pitidos de desaprobación contra él durante su sustitución en el minuto 83 del encuentro, tras fallar algunas ocasiones de gol que irritaron a la grada.

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Por el contrario, otra parte de la afición se apresuró a aplaudirle con calidez, coreando en su apoyo y para levantarle la moral. Esta división entre los aficionados se convirtió de inmediato en material mediático de peso y en el centro de atención de la prensa y los análisis.

Al-Hamdan no se rindió ante esta presión, sino que respondió a su manera particular y práctica en la tercera jornada marcando a la portería de Irak y anotando el gol que confirmó el liderato, y celebró de forma entusiasta ante la afición para cerrar por completo el capítulo de la polémica y confirmar su valía técnica dentro del rectángulo verde.

El gol agónico de Irak en el dramático derbi ante Kuwait

El enfrentamiento de la segunda jornada entre los grandes rivales del fútbol del Golfo, Irak y Kuwait, estuvo cargado de una enorme emoción y de una igualdad ardiente que se mantuvo hasta el último suspiro del encuentro. A lo largo de los minutos, ambos equipos se intercambiaron el dominio y los ataques en un derbi caracterizado por la velocidad y la fuerza, antes de que la emoción alcanzara su punto culminante en los últimos instantes, cuando los jugadores de Irak lograron arrebatar una victoria dramática y valiosa por un resultado de 3-2.

Este gol agónico llegó en un momento muy tardío, concretamente en el noveno minuto del tiempo añadido (90+9), para encender la mecha de la lucha en el Grupo A y poner las cosas patas arriba en una escena que encarna el espíritu combativo hasta los últimos segundos.

El histórico sorteo decisivo entre Omán e Irak

En una de las imágenes futbolísticas más raras y extrañas de la historia de los torneos de la Copa del Golfo, las selecciones de Omán e Irak se encontraron en una coincidencia total y absoluta en todos los criterios numéricos; empataron en el número de puntos, los goles marcados y encajados, e incluso en el enfrentamiento directo entre ambas. Es más, el asombroso empate se extendió hasta el registro de tarjetas amarillas y la total ausencia de tarjetas rojas en su historial.

Este empate numérico absoluto despojó a los cálculos técnicos de su capacidad para desempatar, lo que obligó al comité organizador del torneo a tomar una decisión excepcional e inusual: recurrir a un sorteo público decisivo que se celebró en el hotel de concentración en Yeda, el cual acabó sonriéndole al bando omaní, otorgándole el billete oficial de clasificación junto a la selección saudí, mientras que Irak se marchó entre una amplia decepción de su afición ante una escena sin precedentes.

El pleno de puntos y la portería imbatida de Arabia Saudí

La selección saudí, anfitriona del torneo, impuso una autoridad absoluta y un dominio total sobre el devenir de su grupo, para inscribir su nombre como el único equipo del torneo que logró avanzar a las rondas eliminatorias con pleno de puntos, con un balance de 9 puntos de 3 victorias consecutivas que mostraron una clara superioridad física.

El brillo saudí no se limitó a cosechar el pleno de puntos, sino que se extendió para reflejar una solidez defensiva sin igual, ya que Arabia Saudí logró terminar la primera fase como la defensa más fuerte del torneo sin que su portería se viera batida por ningún gol, dando a su afición una gran tranquilidad y aspiraciones legítimas de competir con fuerza por el título.

La histórica goleada de Yemen y la eliminación del vigente campeón

La selección yemení provocó una de las mayores y más destacadas sorpresas dramáticas en la historia de la fase de grupos de la Copa del Golfo, al enfrentarse a su homóloga de Baréin (vigente campeón) en la última jornada.

En un partido épico en el que la selección yemení ofreció una actuación ofensiva excepcional, logró perforar la portería del vigente campeón con cinco goles frente a dos (5-2).

Esta amplia victoria no fueron tres puntos corrientes, sino que entró en la historia del fútbol yemení y del torneo del Golfo por la puerta grande, al ser la primera vez que la selección yemení logra marcar 5 goles completos en un solo partido oficial a lo largo de toda su trayectoria y su historia de participaciones en los torneos de la Copa del Golfo, acabando con los sueños del vigente campeón en una sorpresa que sacudió los cimientos del torneo.