¿Volantes de laterales o viceversa en el Tri? Fer Navarro: “Los plurifuncionales valemos más”

En exclusiva con Goal, el futbolista de los Panzas Verdes no pierde la esperanza de disputar su primera Copa del Mundo.

Aún con la mira en el próximo Mundial 2022, Fernando Navarro, lateral derecho del León, aceptó que los futbolistas que cumplen diferentes funciones han tomado mayor relevancia a nivel Selección mexicana.

Navarro, que pelea por un lugar en las convocatorias de Gerardo Martino ejemplifica dicha situación con Tecatito Corona, quien sorprendió esta temporada en esa posición, a la par que también ha venido desempeñándose en la Fiera como volante en el comienzo del Guardianes 2020. O al menos así ha sido en su regreso a las canchas tras varios meses.

"Está el claro ejemplo, es cuestión de concentración. De aprender lo que hay que hacer en ciertas posiciones, hoy en día todos los jugadores plurifuncionales cada vez adquieren más valor. Eso es importante también", mencionó en entrevista con Goal.

Entiende que no será sencillo quedarse con un lugar en el combinado nacional, pues contiende contra Chaka Rodríguez, Miguel Layún, Jorge Sánchez, entre otros. Además, en su puesto natural, el técnico Gerardo Martino incluso confesó que medita el probar a Tecatito como lo han colocado últimamente en el Porto.

Una zona de la cancha en la que se pugna hasta con los que no se desempeñan generalmente ahí. Pero, pese a todo, Fer no ve que haya competencia de más, dado que ocurre también en otras líneas en el Tri.

"En hay mucho talento, todos los puestos están muy peleados. El máximo valor y honor que todo futbolista puede tener es representar a México en una Selección. Todos trabajamos para nuestro equipo, pero siempre pensando en la Selección", manifestó.

Navarro Morán, quien inició su carrera como delantero, no negó su gusto por desempeñar una función ofensiva, misma en la que lo contempló el entrenador Ignacio Ambriz, tras reincorporarse por haber dado positivo de COVID-19.

"Volante, sin duda. Entre más pueda atacar mejor para mi, llevo bastante tiempo jugando de lateral y es donde Nacho me necesita. Donde me ponga, pues dar siempre el cien por ciento independientemente de dónde me gustaría jugar o no", dijo.

Aquel @clubleonfc 🦁 del 97’ parecía IMPARABLE... ¡Hasta que apareció el @CruzAzulCD! 🚂⚽️🔥



Aunque desde entonces, la suerte de la máquina en finales es taaaan diferente... 🙃 pic.twitter.com/TgZBINclku — Goal México (@goalmex) June 5, 2020

Respecto al regreso de la en tiempos de la pandemia de coronavirus, el seleccionado nacional consideró que habrá que vivir con ello en medio del miedo que provoca a algunos jugadores.

"Hay que aprender, ser profesionales y adaptarse a todo. El miedo es más por contagiar a otras personas que sí les pueda pegar más por el tema de papás, abuelos, niños, etcétera", explicó.

"Sabemos que nosotros o la gente en general que está saludable, hace ejercicio y tiene las defensas altas, normalmente eso ayuda bastante a que la enfermedad no pegue tan duro. Por ese lado estamos más tranquilos, no se han reportado casos de futbolistas que la hayan pasado realmente mal o que hayan corrido peligro en otro sentido", agregó.