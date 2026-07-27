Völler sobre los cambios en Alemania: Klopp no irá contra las expectativas en esta decisión

La afición alemana espera con expectación los primeros pasos de la era de Jürgen Klopp, para conocer si afectarán a la identidad de los capitanes de la selección de Alemania o si se limitarán a los aspectos técnicos.

Klopp asumió la dirección técnica de la selección alemana la semana pasada tras la marcha de Nagelsmann, quien puso fin a su etapa después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la derrota ante Paraguay en la tanda de penaltis tras el empate 1-1.

Aunque Klopp no definió la identidad del capitán de la selección durante su primera rueda de prensa, y se limitó a asegurar que todos los jugadores tendrán la oportunidad de representar a Alemania, el director deportivo de la selección alemana, Rudi Völler, descartó que se produzca un cambio en este asunto.

Völler declaró durante el Congreso Internacional de Entrenadores en la ciudad de Maguncia: "Espero que Joshua Kimmich siga siendo el capitán de la selección. Ha demostrado en muchos partidos internacionales que es un verdadero capitán y un capitán excepcional, y no puedo imaginar que se produzca un gran cambio en este puesto".

Y añadió: "Todos seguimos lo que dijo Klopp, y no parecía que tuviera planes diferentes al respecto".

Kimmich lleva el brazalete de capitán de Alemania desde la retirada de İlkay Gündoğan del fútbol internacional tras la Eurocopa 2024, y ha disputado 114 partidos con la camiseta de la selección.

Se espera que Klopp inicie su andadura oficial con Alemania durante el parón internacional que se extiende entre septiembre y octubre, cuando la selección alemana se enfrentará a los Países Bajos el 24 de septiembre, y después recibirá a Grecia tres días más tarde, antes de medirse a Serbia y del partido de vuelta ante Grecia el 4 de octubre, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

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