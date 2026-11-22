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Parece paradójico, pero mientras Luciano Spalletti, en la rueda de prensa posterior a la victoria por 4-0 contra el Venezia, pide públicamente la incorporación de un delantero centro de gran físico, en Turquía el exjugador de la Juventus Dusan Vlahovic, a quien el técnico toscano había pedido a la directiva que mantuviera, ha conseguido volver a ser el de sus mejores tiempos: aquel que convenció a la Juventus y, por entonces, a Arrivabene de ficharlo. Lo ha logrado bajo las órdenes de Vincenzo Italiano en el Besiktas.

OTRO DOBLETE Y UN NOVIEMBRE DE RÉCORD: También hoy, en la victoria por 4-2 del Besiktas a domicilio ante el Konyaspor, el delantero serbio destacó con un doblete que abrió el marcador: primero, con una volea de primeras con la derecha; después, atacando el espacio tras una asistencia de Ndidi y batiendo de nuevo al portero rival con la derecha.



Para Vlahovic es su segundo doblete consecutivo, después del que marcó ante el Genclerbirligi antes del parón. Así cierra una serie de tres partidos en noviembre con un pequeño récord hasta ahora: 5 goles en 3 jornadas. Una cifra que, en los últimos 30 días, asciende a 5 goles y 1 asistencia.

MÁXIMO GOLEADOR EN TURQUÍA: Que el trabajo de Italiano le está sentando muy bien a Vlahovic resulta evidente al ampliar la mirada a toda la temporada con el club de Estambul. En la Superliga turca suma 11 goles y 1 asistencia en 10 partidos, lo que lo convierte, a día de hoy, en el máximo goleador del torneo, por delante de Gift Orban, que lleva 10, y de jugadores como Salah y Osimhen, este último de baja por lesión, que hasta ahora han llegado a los 9.

AHORA, EL PASO ADELANTE EN EUROPA : Si hay un aspecto que el serbio todavía puede mejorar esta temporada, es su rendimiento en Europa, que, al menos por ahora, no ha reflejado el que está mostrando en liga. El Besiktas ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en la Europa League y, aunque Vlahovic solo ha sido titular una vez y se perdió uno de los 4 partidos por una gastroenteritis, su cuenta goleadora europea sigue a cero (también si se incluye la ronda preliminar contra el Zalgiris Kauno).

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BESKITAS A CACA DE GALATASARAY Y TRABZONSPOR: El Besiktas, también gracias a Vlahovic, ha conseguido despegar definitivamente y, tras una mala racha, ha retomado la persecución del Trabzonspor y, sobre todo, del Galatasaray. Ambos equipos están por delante del Besiktas en la clasificación. El liderato, ocupado por Osimhen y sus compañeros, está a 6 puntos y en la próxima jornada se disputará precisamente el derbi, el duelo directo, el 30 de noviembre en el Tupras Stadium, campo del Besiktas.