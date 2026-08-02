Vlahovic arriesga su futuro para fichar por el Barcelona

Dušan Vlahović, delantero de la selección serbia, continúa apostando por una estrategia arriesgada con el objetivo de fichar por el Barcelona durante el presente verano.

Según el diario español "Sport", Vlahović y su entorno siguen con cautela la evolución del mercado del conjunto catalán, convencidos de que tienen opciones de firmar con el Barcelona al final.

El medio señaló que Vlahović cuenta, desde hace casi un mes, con una gran oferta económica del Besiktas para hacerse con sus servicios. El club turco le ofrece más de cinco millones de euros como prima de fichaje, con un salario anual de ocho millones de euros netos por cada una de las dos temporadas que firmaría, una oferta que ningún otro club puede igualar en el plano económico.

Asimismo, precisó que Vlahović pidió un plazo razonable para responder, antes de recibir un ultimátum del Besiktas, aunque el goleador serbio solicitó más tiempo.

La operación no se ha caído hasta ahora gracias a la petición del entrenador italiano del Besiktas, Vincenzo Italiano, quien reclamó paciencia y calma a la dirección de su club, ya que dirigió previamente a Vlahović durante sus mejores etapas en la Fiorentina y está totalmente convencido de que marcará la diferencia en las filas de su equipo.

Los representantes de Vlahović ofrecieron los servicios del jugador al Barcelona al inicio del mercado de fichajes, pero el club catalán les dejó claro de forma tajante que no era una prioridad, y sus exigencias económicas tampoco fueron aceptadas, ya que pedía una prima de fichaje de 10 millones de euros y un salario anual neto de 8 millones de euros.

La opción quedó totalmente descartada porque la dirección deportiva y el entrenador Hansi Flick dan siempre prioridad al delantero argentino Julián Álvarez y lucharán por su incorporación.

Vlahović rebajó sus anteriores exigencias económicas con el paso del tiempo y tras su desvinculación definitiva de la Juventus, reduciendo sus condiciones en favor del Barcelona para adaptarlas al límite salarial del club catalán.

Pese a ello, el delantero serbio debe esperar, ya que su nombre sigue sobre la mesa sin que el club catalán haya dado ningún paso adelante, en medio de las dudas sobre si la dirección del Barcelona se animará a dar este paso, sobre todo porque lo ven como un delantero de gran calidad, pero sus recientes problemas físicos y su estilo de juego generan muchas dudas.

Vlahović sigue aferrándose a la esperanza pese al riesgo de su estrategia, ya que el Besiktas podría decidir retirar su oferta y dejar al jugador sin destino, pues la dirección turca le concedió un plazo hasta el 10 de agosto, y en estos momentos se arriesga a la espera de que se resuelva su futuro.