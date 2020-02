EN VIVO Online: Dónde y cómo ver Atlético Tucumán - Argentinos, por la Superliga, por internet o por TV

El Bicho no quiere bajarse de la pelea por el título y tendrá una dura parada ante el Decano, que viene de lograr un triunfo clave en la Libertadores.

Argentinos se pinchó en el inicio de este 2020, pero tuvo un tan buen 2019 que todavía quiere dar pelea a pesar de estar lejos de River y de que la Superliga esté en la recta final. Pero para no bajarse de la lucha, estaraá prácticamente obligado a sumar de a tres, algo que no logra desde noviembre, cuando le ganó a por 1-0. Enfrente tendrá a , que consiguió un épico triunfo entre semana por la y, a pesar de llegar con el autoestima alto, no jugará con todos sus titulares al cien por ciento.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Atlético Tucumán - Argentinos FECHA Sábado 15 de febrero ESTADIO Monumental José Fierro HORARIO 19:40 (hora argentina)

CÓMO VER POR TV

El encuentro será televisado en por TNT Sports, únicamente para aquellos que tengan contratado el Pack Fútbol en sus cableoperadoras.

Cablevisión 124 (básico) y 604 (HD) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV Play. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior). Por otro lado, Fox Sports Premium puede habilitarse a través de la contratación del servicio Fox Play.

FORMACIONES

ATLÉTICO TUCUMÁN