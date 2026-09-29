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Viviano, convencido: «Si Ramos hubiera jugado estos seis partidos con la Juventus, habría marcado cinco goles»

AC Milán

Emiliano Viviano, ex portero, se expresó así en Cronache di Spogliatoio sobre las actuaciones en este arranque de temporada de Gonçalo Ramos, delantero del Milan.

Emiliano Viviano, ex portero, se expresó así en Cronache di Spogliatoio sobre las actuaciones de Goncalo Ramos, delantero del Milan, que marcó con la selección portuguesa en el segundo partido en Noruega de la Nations League que se está disputando en este parón: «Hay que mejorar la posesión. Si consigues tener bien el balón y, por tanto, llevar el bloque hacia el otro lado, Gonçalo Ramos tiene menos necesidad de venir a echarte una mano aquí y trabaja más en el área, donde, además, en mi opinión es fuerte. El otro día puse este ejemplo en privado, pero estoy firmemente convencido de ello: si Gonçalo Ramos hubiera jugado estos seis partidos con la Juve, habría marcado cinco goles en liga, te lo digo sinceramente. Está claro que Kolo Muani hace otro trabajo y todo lo que quieras, pero Goncalo Ramos en el área es fuerte, lo ha demostrado con Portugal, también en el Mundial. Luego hace mucho trabajo, ayuda; ese trabajo te permite tener una primera presión importante y achicar espacios, pero la verdad es que espero un Milan -y todavía no lo ha hecho- que sea dominante también en campo rival. Que toque un poco más el balón, mientras que ahora juega mucho al contragolpe y en vertical».

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