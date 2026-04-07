Vittoria: La infección de Dembélé se está propagando... y no le deseo suerte a este jugador

En medio de la gran expectación que rodea al esperado enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones, el astro portugués Vitinha ha afirmado que el París Saint-Germain afronta el partido de ida contra el Liverpool, mañana miércoles, con plena confianza.

El jugador portugués destacó que el espíritu de equipo y el liderazgo de Ousmane Dembélé serán factores decisivos en esta difícil batalla europea.

«Dembélé ya tenía un espíritu de liderazgo natural incluso antes de convertirse en el capitán oficial la temporada pasada», declaró Vitinha durante la rueda de prensa previa al partido.

Leer también:

Enrique: «Hemos superado las expectativas positivas del Liverpool... y Hakimi ha puesto fin a la mala racha»

Y añadió: «Lo que Dembélé aporta dentro del campo se contagia al resto de jugadores, es un líder nato, y tras ganar el Balón de Oro su estatus se ha vuelto aún más destacado, pero esa cualidad ya la tenía de por sí».

Sobre la designación del París Saint-Germain como favorito para superar al Liverpool, Vitinha señaló: «Sois vosotros quienes otorgáis a los equipos el título de favoritos, y tal y como lo dijisteis del Liverpool el año pasado, eso no significa absolutamente nada».

Y añadió: «Conocemos bien el fútbol, y vosotros también; no hay un verdadero favorito en este tipo de partidos. Aunque la situación del Liverpool no sea ideal esta temporada, sigue siendo un gran equipo con jugadores de muy alto nivel».

Vetina se refirió a su antiguo compañero Iketike diciendo: «Es una persona estupenda, y disfruté mucho del año que jugamos juntos».

Y añadió: «Tiene un gran potencial, pero, por desgracia, el contexto no le favorecía en aquel momento. Hoy ha conseguido darle la vuelta a la situación y me alegro de su evolución. Le deseo toda la suerte del mundo, salvo en estos dos partidos de mañana».