Vitsel: Marruecos ha sorprendido a todos... y hay selecciones más fuertes que Bélgica

El internacional belga Axel Witsel (37 años) cree que las opciones de su selección en el Mundial 2026 son menores por la presencia de rivales más fuertes.

En una entrevista con la web «Flash score», el jugador del Girona español recordó: «La generación anterior logró cosas increíbles; en 2018 quedamos terceros, algo increíble».

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Y añadió: «Nadie esperaba que Bélgica llegara tan lejos, pero sentimos que podríamos haber hecho algo más. En semifinales podía pasar cualquier cosa».

El exjugador de la Juventus y el Borussia Dortmund añadió: «Ahora es distinto; debemos ser sinceros. Hay selecciones más fuertes, como Francia,

España o Argentina, así que el contexto ha cambiado».

Sobre la mezcla de experiencia y juventud en la selección belga, Witsel añadió: «Es fundamental combinar experiencia y juventud. Por eso seguimos aquí, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y yo: para guiar a los más jóvenes y aportar nuestra trayectoria en un Mundial».

Sobre las sorpresas del Mundial, añadió: «En cada Copa siempre hay sorpresas; algunas selecciones llegan muy lejos, como Marruecos en Catar, que terminó cuarta».

Bélgica integra el Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.