Cómo ver el Vitoria vs Santos FC con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 29 nov 2026 - 14:00

El Vitoria recibe al Santos en el Barradao el domingo 29 de noviembre, en la penúltima jornada de la Serie A del Brasileirao.

El equipo local ocupa la 13.ª posición y el conjunto de Lacerda llega con confianza tras imponerse por 5-2 al Internacional en su último partido de liga. Antes había vencido por 2-1 al Red Bull Bragantino, por lo que el Vitoria acumula dos triunfos consecutivos.

El Santos es noveno con 50 puntos y aún persigue una plaza para la Copa Libertadores. El equipo de Cuca cayó por 2-0 ante el Gremio en la última jornada, en un partido en el que dominó la posesión, pero no logró batir al portero Weverton.

La derrota también provocó críticas fuera del campo. Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei y Arthur aparecieron con el pelo decolorado, y Neymar rechazó después las acusaciones de arrogancia. Según explicó, al equipo simplemente le faltó más acierto de cara a portería.

El Vitoria tiene motivos para afrontar con confianza este encuentro. Solo ha ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, pero el Santos llega con una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga y los locales han marcado goles recientemente.

Después, el Santos recibirá al Botafogo el 2 de diciembre en la última jornada, así que el resultado en Salvador será importante para sus aspiraciones de acabar en la mitad superior de la tabla.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el Vitoria vs Santos.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión del Vitoria vs Santos. Los detalles del canal de televisión y de la emisión online se añadirán cuando se confirmen.

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