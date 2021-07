La permanente rampa de salida de Vitolo: quiere salir, pero no llegan ofertas

El canario acaba contrato el próximo junio, quiere salir del club y tener más minutos; el gran escollo es su alta ficha de 5 millones netos por año

Siempre está en rampa de salida, pero siempre se queda. Aunque todo parece apuntar que Víctor Machín "Vitolo" podría tener las horas contadas en el Atlético de Madrid, fuentes oficiales del club aseguran que no hay que descartar que acabe quedándose. Primero, porque por el momento no han llegado ofertas, ni siquiera de cesión.Y segundo, porque en el club son conscientes de que este mercado será complicado y a la baja.El pasado invierno estuvo muy cerca de ser jugador del Villarreal, pero aquella operación se vino abajo. Ahora el canario insiste en salir pero ¿lo hará finalmente? ¿encontrará nuevo club de destino? De momento, no han llegado ofertas al Atleti.

Vitolo quiere marcharse y al ser expreso del canario, el Atlético de Madrid está estudiando la situación. Se especula con una posible cesión e incluso con la hipótesis de la rescisión de contrato, pero en este momento ninguna de esas opciones tiene cuerpo y forma. Cuando lleguen ofertas, el Atleti las estudiará y decidirá lo mejor para los intereses del club. El canario, por el que se pagaron hace cuatro temporadas 35.6 millones, la cláusula que tenía estipulada en el Sevilla FC, acaba contrato el 30 de junio de 2022. Es decir, que los colchoneros todavía tienen pendientes 7 millones de amortización.

Cinco millones netos por año, acaba contrato este junio

El periplo de Vitolo como colchonero ha sido un completo fracaso. Tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, pero no tiene minutos de juego y lleva varios años alejadísimo del nivel que exhibió en el Sevilla. Ahora quiere salir del Atlético, se lo ha pedido al club y todas las partes siguen buscando una salida inminente del canario. Su ficha, 5 millones netos por temporada, es el gran escollo que deben salvar los equipos que se interesen en hacerse con sus servicios.

Lo tenía todo para triunfar, pero ha sido un fracaso

Vitolo, que era el jugador franquicia del Sevilla e internacional absoluto, por el que el Atlético de Madrid pagó en su momento 35.6 millones de euros de su cláusula de rescisión, nunca ha vuelto a ser el mismo que maravilló en Nervión. Tras su abrupta salida de Sevilla – recientemente acordó resolver su conflicto con su ex club y se disculpó por su comportamiento ante la afición hispalense- y su breve periplo cedido en Las Palmas, Vitolo no sólo no ha triunfado en el Atleti, sino que se ha convertido en un auténtico ‘Expediente X’. El pasado curso Vitolo jugó apenas 15 partidos, sin ser capaz de marcar ningún tanto. Y durante su estadía colchonera, de cuatro temporadas, apenas ha jugado 101 partidos y marcado 15 goles.

Vitolo: más días lesionado (150) que jugando con el Atleti (101)

Lastrado por sus múltiples lesiones, Vitolo no cuenta para Simeone, el gran valedor de su fichaje. Es más, con Vitolo se da la curiosa circunstancia de que ha pasado más tiempo lesionado (150 días) que días defendiendo la camiseta del Atleti (101 choques oficiales), llegando a experimentar todo tipo de percances: roturas musculares, traumatismos, esguince de rodilla, nuevas molestias en la rodilla y el muslo, problemas inguinales o irritación en el tendón de Aquiles. En este sentido, su etapa como rojiblanco ha sido un auténtico calvario.