Vitolo, la versión 4.0 del ‘Expediente X’ del Atlético de Madrid

Vitolo, fichado por los 35.6 millones de su cláusula, espera por fin tener continuidad: en 4 temporadas como atlético ha pasado 150 días lesionado

Está a diez partidos oficiales de tener una placa en el Paso de las Leyendas del en el Metropolitano, pero la historia de Víctor Machín “Vitolo” en el conjunto rojiblanco sigue siendo un drama. Después de cuatro temporadas como colchonero, Vitolo quiere que este curso sirva para hacer “borrón y cuenta nueva” en el Atleti, donde no ha tenido precisamente fortuna desde que llegó. El ex del ha participado en un total de 90 partidos oficiales con la camiseta del Atleti, anotando 7 goles, ofreciendo un rendimiento insuficiente, que le ha servido para que Simeone le haya cerrado las puertas de la titularidad.

Lo tenía todo para triunfar pero ¿qué ha pasado con Vitolo?

Vitolo, que era el jugador franquicia del Sevilla e internacional absoluto, por el que el Atlético de Madrid pagó en su momento 35.6 millones de euros de su cláusula de rescisión, nunca ha vuelto a ser el mismo que maravilló en Nervión. Tras su abrupta salida de Sevilla – recientemente acordó resolver su conflicto con su ex club y se disculpó por su comportamiento ante la afición hispalense- y su breve periplo cedido en , Vitolo no sólo no ha triunfado en el Atleti, sino que se ha convertido en un auténtico ‘Expediente X’ en el equipo del Cholo.

Vitolo: más días lesionado (150) que jugando con el Atleti (90)

Lastrado por sus múltiples lesiones y otros contratiempos, el canario nunca se ha consolidado en el once y tampoco ha sido capaz de rendir para, desde la competencia interna, convencer a Simeone para darle más oportunidades. Vitolo ha pasado más tiempo lesionado (150 días) que días defendiendo la camiseta del Atleti (90 choques oficiales), llegando a experimentar todo tipo de percances: roturas musculares, traumatismos, esguince de rodilla, nuevas molestias en la rodilla y el muslo, problemas inguinales o irritación en el tendón de Aquiles. En este sentido, su etapa como rojiblanco ha sido un auténtico calvario.

Cinco millones netos por año y contrato hasta 2022

El jugador no ha respondido ni a las expectativas del club por el dinero que invirtió en su fichaje, ni tampoco a las exigencias del entrenador, que le ha dado varias oportunidades para revertir su situación sin encontrar una respuesta satisfactoria. En el pasado mercado el club trató de encontrarle destino sin éxito. Entre otras cosas, porque percibe un salario altísimo y es uno de los mejores pagados de la plantilla, con un sueldo de 5 millones de euros netos por campaña.

Ahora, Vitolo, en su versión rojiblanca 4.0, espera por fin tener continuidad y no caer lesionado, para encontrar una manera de poder convencer al club de que todavía puede ser útil. Sin duda, esta es su última oportunidad. Si no levanta cabeza como colchonero, el club va a escuchar ofertas por él en enero, si es que llega alguna. Tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, pero por descontado, si este curso no rinde, saldrá del Atlético de Madrid.