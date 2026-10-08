Paulo Victor Gomes, seleccionador de Brasil sub-20 y sub-23 al mismo tiempo, se pasó recientemente por el campo de entrenamiento del Bayern de Múnich. El martes publicó en Instagram una foto en la que aparece junto al entrenador Vincent Kompany (para quien incluso llevó una camiseta de la selección brasileña con el nombre de Kompany) y al técnico del filial Dante.

Gomes escribió: "Hoy comienza en el Bayern de Múnich una importante serie de visitas internacionales, en la que seguimos muy de cerca a nuestros jugadores brasileños en Europa y reforzamos las relaciones con los clubes. Un día lleno de intercambio de experiencias y de buenas conversaciones sobre fútbol y el desarrollo de jugadores".

Ahora mismo, en el Bayern solo hay uno que puede entrar en las convocatorias de la sub-20 o la sub-23 de Brasil de Gomes: Maycon Cardozo. El extremo izquierdo, de 17 años y solo 1,65 metros de altura, está considerado como uno de los mayores talentos de Múnich.

¿Cómo llegó Maycon Cardozo al Bayern?

Cardozo es hijo del exfutbolista brasileño Douglas. A los dos años, la familia se trasladó a Tailandia, donde Cardozo aprendió a jugar al fútbol. A través de la llamada World Squad del Bayern, llegó a Múnich a principios de 2025, donde en un primer momento jugó para la sub-17 y la sub-19.

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En la segunda mitad de la pasada temporada, Kompany le permitió entrenarse con regularidad con el primer equipo e incluso le dio entrada en dos ocasiones en la Bundesliga. Cardozo formó parte de la expedición muniquesa en la gira asiática del verano y estuvo en la convocatoria para la Supercopa contra el Borussia Dortmund. Sin embargo, hasta la fecha solo ha sumado apariciones oficiales esta temporada en el filial de Dante, que compite en la cuarta categoría y cuyo entrenador jugó en su día tanto para el Bayern como para la selección brasileña.

Cardozo disputó dos partidos a finales de agosto (una asistencia), antes de que una fractura de hombro lo frenara. Actualmente trabaja en su regreso, y la destacada visita desde Brasil podría darle un impulso adicional.