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Jürgen KloppGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

Visita al Eintracht Fráncfort: Jürgen Klopp, al parecer, corteja a la estrella emergente de la Bundesliga

UEFA Nations League A
Y. Ebnoutalib
J. Klopp
Alemania
Eintracht Frankfurt
Bundesliga

Jürgen Klopp quiere, al parecer, convencer a Younes Ebnoutalib, del Eintracht Fráncfort, para que juegue con la selección alemana como nuevo seleccionador nacional.

Según un informe de Sky, durante una visita de Klopp al campo de entrenamiento del SGE se produjo una conversación entre el seleccionador alemán y el delantero.

Al parecer, Klopp habría animado al jugador de 22 años, que además de con Alemania también podría jugar con Marruecos, el país de origen de su padre, a decidirse por un futuro en la selección alemana.

Hasta ahora, Ebnoutalib, que nació en Fráncfort y tiene madre alemana, no ha disputado ni un solo partido con las categorías inferiores de Alemania. Eso sí, fue convocado una vez con la sub-15 de Marruecos.

Ebnoutalib juega en el Fráncfort desde principios de año; antes militó en el SV Elversberg, en la 2. Bundesliga. Allí marcó 12 goles en 25 partidos entre todas las competiciones y tuvo así una gran participación en el ascenso del conjunto del Sarre a la máxima categoría alemana.

Younes EbnoutalibGetty Images

¿Convocará Jürgen Klopp a Younes Ebnoutalib para la selección alemana?

Y también para el SGE su rendimiento desde entonces es más que notable. Ha pisado el césped en siete ocasiones con el conjunto de Hesse, ha marcado cinco goles y ha dado una asistencia. Un ascenso meteórico, si se tiene en cuenta que Ebnoutalib todavía jugaba como delantero en la Regionalliga con el FC Gießen hace apenas año y medio.

Está por ver si Klopp convocará ya al jugador de 22 años para los próximos partidos internacionales. En la Nations League, la selección alemana se medirá primero a Países Bajos el 24 de septiembre; los otros rivales serán Serbia y Grecia.

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