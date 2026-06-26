Virgil van Dijk ve muchas oportunidades contra Marruecos: «Un equipo fantástico, pero también vulnerable»

Holanda enfrentará a Marruecos en dieciseisavos del Mundial. Virgil van Dijk admite la calidad de los Leones del Atlas, pero ve opciones.

La “Oranje” venció 3-1 a Túnez el viernes, y como Japón solo empató 1-1 con Suecia y no mejoró su diferencia de goles, el equipo de Ronald Koeman se medirá a Marruecos.

«Un ambiente estupendo, un estadio precioso. El tiempo tampoco me pareció tan malo, así que ha sido una buena victoria», declaró Van Dijk a la NOS tras vencer a Túnez.

«En gran parte del partido jugamos muy bien. Nos volvimos descuidados hacia el final de la primera parte y también al comienzo de la segunda, pero empezamos de maravilla».

Holanda se adelantó 2-0 en diez minutos, pero luego bajó el ritmo. Túnez se replegó en un bloque bajo que los neerlandeses no siempre lograron superar. «Hay que mejorar eso», admite Van Dijk. «Pero, en general, fue un buen partido».

Ahora nos toca Marruecos. «Un equipo fantástico, con muchas cualidades, sobre todo futbolísticas. Pero también tienen puntos débiles y debemos intentar aprovecharlos. Aún nos quedan unos días para prepararnos. Tengo muchas ganas, por supuesto. Será un partido bonito de jugar. ¡Vamos!».

El encuentro se disputará en Monterrey la madrugada del lunes al martes (3:00, hora neerlandesa).