Virgil van Dijk entra como suplente y ve brillar a Bradley Barcola y Jeremie Frimpong en una goleada del Liverpool con seis goles

El Liverpool se resarció de la humillante derrota por 0-3 ante el Manchester City del pasado domingo. El gigante inglés ganó por 3-6 en su visita al LASK Linz austriaco en la fase de liga de la Champions League. Virgil van Dijk, por cierto, comenzó en el banquillo por primera vez en mucho tiempo.

Con Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong en el once inicial, el Liverpool se adelantó mediada la primera parte. Konstantinos Tsimikas puso un centro preciso desde la izquierda para Ronald Araújo, que abrió el marcador de cabeza para los visitantes.

Apenas dos minutos después, el fichaje veraniego Bradley Barcola amplió la ventaja del Liverpool, tras una buena jugada de Lewis Koumas. Poco después, el propio Koumas pareció marcar el 0-3, pero se señaló fuera de juego del extremo galés.

El Liverpool dominó en el tramo final de la primera parte y lamentó un disparo de Gravenberch al poste. El 0-3 llegó de todos modos unos minutos después. El activo Florian Wirtz asistió a Barcola, que no falló en una posición favorable y encontró la esquina inferior derecha de la portería.

Así, el Liverpool llegó al descanso con una ventaja extraordinaria y, poco después de la reanudación, hizo el 0-4. Tsimikas volvió a poner un centro impecable desde la izquierda y Frimpong marcó con ayuda del poste. Poco después de ese nuevo gol del conjunto inglés, volvió a anularse un tanto de Koumas por fuera de juego.

El LASK, que apenas había podido hacer nada en su propio campo, marcó el gol del honor por medio de Robert Ljubicic tras algo más de una hora de juego. Poco antes había entrado Van Dijk en la defensa del Liverpool, que siguió a lo suyo y vio cómo Barcola completaba su triplete en Linz. La asistencia fue de Frimpong.

Frimpong estaba en forma: en el minuto 72 también habilitó a Koumas para marcar y poner el 1-6. Fue un auténtico festival de goles en Austria, ya que Florian Flecker recortó distancias rápidamente para el LASK. El extremo, que había entrado como suplente, hizo poco después el 3-6.

El Liverpool no permitió que la remontada fuera a más. Tres puntos importantes para el equipo del entrenador Andoni Iraola, pocos días después del tropiezo ante el Manchester City y con la difícil visita al Brentford City en el horizonte.



