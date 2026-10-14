Virgil van Dijk, apartado del once titular del Liverpool para el partido de la Champions League

Una gran sorpresa este miércoles en la alineación del Liverpool para el duelo de la Champions League contra el LASK. El entrenador Andoni Iraola deja en el banquillo a su capitán, Virgil van Dijk, algo que casi nunca ocurre en partidos en los que hay algo en juego.

En Linz, Iraola apuesta por la pareja de centrales formada por Ronald Araújo y Jérémy Jacquet. Este último ocupa el puesto de Van Dijk como central izquierdo, mientras que el capitán del Liverpool y de la selección de Países Bajos debe conformarse con un inusual papel de suplente.

Van Dijk casi nunca se había quedado fuera del once inicial en partidos importantes. La última vez que el defensa, de 35 años, no fue titular en un encuentro en el que había algo en juego, es decir, que no se disputaba después de haber logrado la clasificación o de haber ganado la liga, fue en septiembre de 2023 contra el Wolverhampton.

Entonces, Van Dijk no jugó por sanción. Por ahora se desconoce el motivo de la decisión de dejar en el banquillo al futbolista de Breda. La última vez que Van Dijk estuvo convocado y aun así fue suplente fue en mayo de 2025, después de conquistar el título bajo las órdenes de Arne Slot, contra el Brighton.

Iraola no puede contar en Austria con Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ni Alexander Isak. Los tres están lesionados, como ya ocurrió el pasado fin de semana contra el Manchester City.

Iraola sí ha dado entrada en el once inicial a Jeremie Frimpong y Ryan Gravenberch. También saldrán de inicio los jóvenes Lewis Koumas, Rio Ngumoha y Trey Nyoni. En el LASK serán titulares los neerlandeses Xavier Mbuyamba y Melayro Bogarde.

Alineación del Liverpool: Alisson; Frimpong, Araújo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Wirtz, Nyoni; Barcola, Koumas, Ngumoha.