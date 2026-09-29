Un hecho insólito se vivió en la vigésimo séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", después de que el segundo clasificado del Grupo A a las semifinales, junto a Arabia Saudí, se decidiera por sorteo.

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol llevó a cabo un sorteo en un hotel de la ciudad de Yeda para decidir al segundo clasificado del Grupo A a las semifinales del torneo del Golfo, junto a Arabia Saudí, entre las selecciones de Irak y Omán, tras haber igualado en todo.

El sorteo determinó la clasificación de la selección de Omán a las semifinales, convirtiéndose en el segundo clasificado del grupo por detrás de la selección saudí, que encabezó el grupo con puntuación perfecta (9 puntos).

El recurso al sorteo generó una polémica, iniciada por el australiano Graham Arnold, director técnico de la selección de Irak, quien reclamó la clasificación directa de su equipo apelando al reglamento de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", por su mejor posición en el ranking respecto a la selección de Omán.

La historia comenzó en la Copa Árabe 2025 en Catar, cuando la Federación Internacional de Fútbol decidió modificar el sistema de clasificación de la fase de grupos en caso de igualdad en puntos, goles marcados y encajados, así como en juego limpio.

La FIFA decidió eliminar el último criterio, que establecía recurrir al sorteo en caso de igualdad en todo, y utilizar en su lugar el ranking mensual que publica la Federación Internacional de Fútbol, en el que se clasifica el que ostenta la posición más alta.

La selección de Irak ocupa el puesto número 63 del mundo en el ranking mensual de la Federación Internacional de Fútbol, y el octavo de Asia, por delante de la selección de Omán, que ocupa el puesto número 80 del mundo y el undécimo del continente amarillo.

Y a pesar de que esta modificación se aplicó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol no la reconoció e insistió en el criterio de recurrir al sorteo como última solución en caso de igualdad en todo.

Las selecciones de Irak y Omán consiguieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y encajó 5, y cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

Esta igualdad se produjo tras los partidos de la tercera y última jornada del Grupo A, en la que la selección saudí venció a su homóloga iraquí por 2-0, en el estadio Al-Inma de Yeda.

A la misma hora, la selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol para vencer por 3-1, en los últimos minutos del partido, victoria que le otorgó la clasificación a través del sorteo posteriormente.