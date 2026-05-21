Violentos disturbios tras el Ajax - FC Groningen: enfrentamientos entre aficionados y la policía

El jueves por la noche aparecieron en redes sociales imágenes de los disturbios tras el partido de play-off entre el Ajax y el FC Groningen. Los vídeos muestran cómo un grupo de aficionados visitantes intenta romper el cordón que los separa de los seguidores del Ajax.

Los hinchas empujan las vallas y derriban varias barreras. Detrás espera la Unidad Móvil, que interviene al instante para evitar que la situación empeore.

La Unidad Móvil detiene al grupo y lo hace retroceder hacia los autobuses del FC Groningen.

Un agente lanza gas lacrimógeno y la situación se controla, impidiendo que los hinchas rompan el cordón de seguridad.

Los incidentes se producen tras una semana de gestiones del FC Groningen para llevar a sus seguidores. El ayuntamiento de Edam-Volendam había prohibido inicialmente la entrada de aficionados visitantes por los disturbios del domingo en el Volendam-Telstar.

Tras consultas entre el ayuntamiento, la policía y las partes implicadas, el martes se decidió finalmente dar la bienvenida a los aficionados del Groningen a Volendam, donde el Ajax disputa sus partidos como local debido a los conciertos en el Johan Cruijff ArenA.

El Ajax ganó 2-0 con goles de Davy Klaassen y Jorthy Mokio, dominando el partido de principio a fin.