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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Violenta trifulca en el túnel de vestuarios: la seguridad interviene para separar a los jugadores del Real Madrid y el Valencia

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
Antonio Rüdiger
España
Inglaterra
Alemania

¿Qué pasó?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Valencia, cuya primera mitad concluyó con victoria del conjunto blanco gracias a los goles de Valverde y Arda Güler en el estadio de Mestalla, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, vivió una gran tensión entre los jugadores de ambos equipos, que derivó en enfrentamientos y discusiones verbales mientras se dirigían a los vestuarios tras el final del primer tiempo.

Según informó la emisora española "Cope", y recogió el diario "Mundo Deportivo", se desató una pelea entre varios jugadores de ambos equipos en el pasillo que conduce a los vestuarios, lo que obligó a intervenir a los miembros de seguridad para contener la situación, separar a los jugadores e impedir que los enfrentamientos fueran a más.

La emisora señaló la implicación del dúo del Real Madrid, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger, en la disputa, después de que la tensión entre los jugadores de ambos equipos fuera en aumento a lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Estos hechos se produjeron en medio de un ambiente cargado dentro del campo, luego de que los jugadores de ambos equipos protestaran por varias decisiones arbitrales, lo que trasladó la crispación del terreno de juego al pasillo que conduce a los vestuarios.

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