Owen Wijndal parece estar viviendo un auténtico resurgir en el Ajax. El lateral izquierdo estuvo a punto de marcharse de Ámsterdam, pero ahora es titular con Míchel Sánchez. Incluso se habla de un posible regreso a la selección de Países Bajos.

El Ajax pagó diez millones de euros por Wijndal en 2022. En su primer año en Ámsterdam jugó con regularidad, pero sus minutos fueron disminuyendo hasta que salió cedido al Royal Antwerp FC.

A su regreso al Ajax, Wijndal tuvo por delante a Jorrel Hato en el lateral izquierdo. Tras la marcha de Hato al Chelsea, volvió a entrar en los planes, pero la llegada de Caio Henrique y Jofre Torrents parecía dejarlo sin sitio. El verano pasado daba la impresión de que se marcharía, aunque el traspaso nunca llegó a concretarse.

Unos meses después, Wijndal se ha convertido en un fijo en la defensa del Ajax. Impresionó recientemente en la visita al FC Groningen y, ante el FC Midtjylland (1-6), fue decisivo con un gol y una asistencia.

Por eso, Marciano Vink elogió a Wijndal en Voetbalpraat : «Lo habían apartado como a un trasto viejo y podía marcharse. Entrenó con el Jong Ajax para mantenerse un poco en forma. Pero entonces ves lo que puede pasar si sigues creyendo».

Los aficionados del Ajax que viajaron con el equipo llegaron a corear «Wijndal a la selección de Países Bajos» durante la amplia victoria del jueves en la Conference League. «Así de loco es el fútbol», concluyó Vink, que recordó que Wijndal jugó por última vez con la selección de Países Bajos en 2021.

«Lo que aporta ahora es muchísima energía. Hacía mucho tiempo que no era así. Se planteaba si quizá Youri Baas tendría que ocupar ese puesto. Llegó Caio Henrique, pero tampoco acaba de funcionar del todo», añadió el analista.

Wijndal afronta su último año de contrato con el Ajax. El lateral izquierdo aún no ha recibido noticias sobre una posible renovación, aunque, según sus propias palabras, está abierto a quedarse más tiempo en Ámsterdam.