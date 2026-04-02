Vinícius y Valverde se pierden el entrenamiento del Real Madrid antes del partido contra el Mallorca

El brasileño Vinícius Júnior y el uruguayo Federico Valverde, ambos jugadores del Real Madrid, se ausentaron del entrenamiento del equipo blanco, celebrado hoy, como preparación para el partido contra el Real Mallorca del próximo sábado en La Liga.

Según el diario «AS», el entrenamiento del Real Madrid de hoy contó con la presencia de todos los internacionales, a excepción de Valverde, a quien el club concedió permiso para descansar.

Valverde se perderá el partido contra el Mallorca por sanción, por lo que el entrenador Álvaro Arbeloa contará con 20 jugadores del primer equipo disponibles.

Vinícius ha regresado a Valdebebas, a pesar de que el club le ofreció un día de descanso, pero ha seguido un plan específico: fisioterapia y ejercicios de recuperación, sin participar en los entrenamientos.

No hay lesión, pero sufre un gran cansancio, ya que ha disputado 55 de los 57 partidos desde el Mundial de Clubes, y todos coinciden en que esta es la medida más adecuada.

Se espera que vuelva a los entrenamientos mañana; sin embargo, sigue sin estar claro si será titular en el partido contra el Mallorca o si se dosificará su participación de cara al partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

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