Vinicius y su relación con Benzema: "La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó"

El brasileño dice que está cumpliendo un sueño al pelear con Hazard por un puesto en el once del Real Madrid.

Vuelve la Champions para el Real Madrid y una de las imágenes de la temporada se produjo precisamente en un partido de esta competición. Concretamente en el choque de la fase de grupos que los blancos jugaron en Monchengladbach contra el Borussia. Allí, en el descanso, las cámaras captaron una conversación entre Benzema y Mendy en las que el delantero le decía a su compatriota que no le diese balones a Vinicius, que no pensaba en el equipo. Pues ahora Vinicius, a las puertas de los octavos de final contra el Atalanta, se ha pronunciado sobre lo sucedido: "La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó"

En una entrevista concedida a TNT Sports Brasil y recogida por el diario As, el delantero brasileño ha repasado su relación con Benzema, su madurez en el Real Madrid, su convivencia por un puesto con Hazard y su aspiraciones personales.

En cuanto a su relación con Karim Benzema, ha dicho que "Benzema es uno de los jugadores que me defienden aquí, que hizo todo por ayudarme aquí cuando nadie me conocía y en estos dos años y medio. La gente de fuera no sabe lo que realmente pasó. En el Real Madrid lo mínimo que sale de aquí causa mucha repercusión".

Más allá de estas declaraciones, Vinicius ha publicado en sus redes sociales varias imágenes con el delantero francés depués de la polémica que se generó.

"No, quizás estoy madurando más y eligiendo las jugadas correctas e intentando ayudar al equipo de otra manera", responde Vinicius cuestionado por si se ha convertido en un jugador menos atrevido que en sus inicios en el Real Madrid.

Ahora Vinicius compite por un puesto en el once con Hazard, de quien dice que es un sueño jugar con él y que pelear por un puesto con él le hace "muy feliz".

Aunque reconoce que "el camino es muy largo", sitúa entre sus objetivos el Balón de Oro, aunque sabe que tendrá que luchar con generación de jóvenes que están despuntando ahroa, como Haaladn, Jadon Sancho, Ansu Fati o su compañero Rodrygo.

Ahora llega el Atalanta, un duelo de Champions que el Real Madrid, según Vinicius, tiene la "obligación" de pasar. "Sentimos la obligación de jugar bien y hacer todo aquello que se nos pide".