Vinicius y Rodrygo encandilan al Santiago Bernabéu y dejan líder al Real Madrid

Los brasileños anotaron los tantos de la victoria ante Osasuna que sirvieron para dar el liderato a los blancos. El sábado, el derbi ante el Atlético

Los entrenadores se niegan a hablar más allá del partido que tienen delante de las narices, como debe ser por supuesto, pero en los actos muchas veces se lee todo lo contrario, y es que esta noche ya se respiraba aroma de derbi capitalino en el Santiago Bernabéu. Lo olía la afición madridista y también el propio Zinedine Zidane, que ha presentado ante una alineación plagada de jugadores poco habituales.

La jornada intersemanal ha sido el escenario perfecto para que los Vinicius, Jovic, Valverde, Militao, Odriozola, Areola y compañía mostraran por qué están en la plantilla del . Y lo cierto es que el plan B de Zidane ha funcionado (2-0). No ha sido una exhibición futbolística, pero ha bastado para que los tres puntos y el liderato se queden, al menos esta fecha, en la casa blanca.

Y en esta alineación inédita quien ha sobresalido ha sido Vinicius. El extremo, como siempre, ha estado eléctrico, se ha ofrecido, ha encarado, ha disparado... pero no siempre con acierto, algo que incluso le ha valido los reproches del respetable madridista tras una acción poco afortunada. Hasta que en el minuto 36 se ha sacado un derechazo desde la frontal que ha acabado en la escuadra de Rubén Martínez.

La celebración ha dejado claro que Vinicius lo estaba pasado mal, que necesitaba el gol para sacudirse las malas sensaciones, el sabor amargo de no ver portería. El brasileño ha visto el balón entrar, se ha arrodillado en el césped y se ha tapado la cara con las manos entre sollozos. Sabía que esta noche tenía que ser protagonista, y finalmente lo ha sido.

No ha sufrido el Real Madrid, pero le ha costado abrir el marcador. Su portería ha estado segura en todo momento, y si no ya estaba Areola para descolgar los centros con los que Osasuna ha intentado poner en aprietos a los blancos. El único que no ha podido redondear la noche ha sido Luka Jovic, que continúa sin anotar y sin verse del todo acoplado al juego del Real Madrid.

Otro que también ha aprovechado los minutos ha sudo Rodrygo. El ariete brasileño ha salido mediada la segunda parte -precisamente por Vinicius-, y el primer balón que ha tocado lo ha mandado a guardar tras un control perfecto y un disparo cruzado al palo largo del guardameta rojillo. Samba en el Santiago Bernabéu, liderato y todo listo para que el sábado ruede el balón en el Wanda Metropolitano en la segunda prueba de fuego para el Real Madrid de Zinedine Zidane, nada más y nada menos que ante el .