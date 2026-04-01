Vinícius y Hakimi apoyan firmemente a Yamal en la defensa del islam frente a los cánticos racistas

El partido amistoso entre las selecciones de Egipto y España, disputado en el estadio del RCDE de Barcelona, fue escenario de un incidente que suscitó una gran polémica tras la difusión de cánticos racistas por parte de algunos aficionados españoles, que consistieron en el repetido uso de una expresión racista contra los musulmanes, lo que provocó un gran malestar en el mundo del fútbol.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y de la selección española, expresó su rechazo a estos cánticos a través de una publicación en sus redes sociales, diciendo: «Soy musulmán, y alabado sea Dios. Ayer, en el estadio, se escuchó el cántico “quien no salta es musulmán”».

Y añadió: «Sé que iba dirigido al equipo rival y no a mí personalmente, pero, como musulmán, este cántico sigue siendo irrespetuoso e inaceptable».

Yamal continuó: «Entiendo que no todos los aficionados son así, pero en cuanto a aquellos que corean estas cosas, utilizar la religión como broma en el campo te hace parecer ignorante y racista. El fútbol es para divertirse y animar, no para faltar al respeto a las personas por su identidad o sus creencias».

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El diario español «Mundo Deportivo» señaló que Yamal no fue el único en condenar estos cánticos; el brasileño Vinícius Júnior, que ya ha sufrido el racismo en numerosas ocasiones, mostró su pleno apoyo a la publicación de su joven compañero dándole un «me gusta».

Vinícius Júnior (25 años), estrella del Real Madrid, conoce bien lo que supone sufrir situaciones desagradables en el terreno de juego, concretamente el racismo.

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Por ello, el jugador brasileño no dudó en mostrar su apoyo a la publicación de Lamine Yamal sobre lo ocurrido durante el partido entre España y Egipto en el estadio del RCDE, donde Vinícius dio «me gusta» a la publicación del jugador del Barcelona.

A él se unieron la estrella francesa Paul Pogba y varios otros futbolistas, quienes expresaron su profundo rechazo al uso de la religión como herramienta de ofensa en las gradas.

El astro marroquí Ashraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain, tampoco se quedó atrás a la hora de apoyar a Yamal, ya que dejó un comentario con el símbolo de la oración en señal de solidaridad con el jugador español.