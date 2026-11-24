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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha dado a conocer el once de su equipo para medirse al PSV en el Santiago Bernabéu este martes por la noche, en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League.

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El Real Madrid suma 12 puntos, pleno de victorias, y ocupa la segunda posición de la clasificación, por detrás del líder, el París Saint-Germain, únicamente por la diferencia de goles. El PSV, por su parte, es vigesimoquinto con 4 puntos.

El técnico portugués ha apostado por la dupla formada por el brasileño Vinicius Júnior y el marfileño Yan Diomande en el ataque del conjunto merengue.

Diomande, que llegó al Real Madrid el pasado verano, brilló con claridad cuando fue titular en las últimas semanas, tras la sanción de cuatro partidos de LaLiga a Vinicius Júnior, pero Mourinho ha decidido alinearlos juntos y ha dejado a Jude Bellingham en el banquillo.

Como de costumbre, el ataque merengue lo lidera la estrella francesa Kylian Mbappé, con Vinicius Júnior, Yan Diomande y el turco Arda Güler por detrás.

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La defensa también ha deparado sorpresas, con la titularidad de Antonio Rüdiger y Éder Militão en detrimento de la pareja formada por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté, que ha disputado la mayoría de los partidos del conjunto blanco esta temporada.

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El once completo del Real Madrid es el siguiente:

Portería: Courtois.

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Defensa: Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella.

Centro del campo: Tchouaméni, Bernardo Silva, Güler.

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Ataque: Vinicius Júnior, Diomande, Mbappé.

Por su parte, el once del PSV es el siguiente:

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Portería: Kovář.

Defensa: Dest, Geertruida, Obispo, Kostić.

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Centro del campo: Fanner, Sano, Mainans.

Ataque: Van Bommel, Perišić, Til.

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El Real Madrid ha arrancado con fuerza su andadura en la Champions League esta temporada, con un pleno de victorias en sus cuatro primeros partidos de la fase liga. Debutó con un triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán, se impuso después a domicilio a la Roma por 4-3, goleó al Leipzig por 4-1 y regresó con otra victoria del campo del AEK Atenas por 3-2. Así ha sumado 12 puntos y se ha consolidado entre los principales candidatos al título antes de recibir al PSV.

El arranque del PSV, en cambio, no ha sido tan sólido. Empezó con un empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk, perdió después por 1-0 frente al Leipzig y logró su primera victoria al imponerse por la mínima al Oporto en Portugal, pero volvió a caer en su estadio ante el Club Brujas por 2-1. Con 4 puntos en sus cuatro primeros partidos, necesita un resultado positivo ante el Real Madrid para reforzar sus opciones de pelear por el pase a las eliminatorias.