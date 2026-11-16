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Abdelmawgood Samir
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Vinícius: tengo derecho a disfrutar de la vida y estas son las razones del bajón de mi nivel

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El brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, rompió su silencio sobre los factores que afectaron a su preparación para la temporada actual.

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La estrella brasileña reconoció, en unas declaraciones recogidas por el diario portugués "A Bola" este lunes, que la eliminación temprana de la selección de su país del Mundial 2026 dejó una huella psicológica en él y le llevó a reducir sus entrenamientos durante las vacaciones, además de su preocupación por el asunto de la renovación de su contrato y el interés que mostraron varios clubes en ficharlo durante el pasado verano.

Vinicius explicó que la decepción que siguió a la eliminación del Mundial le hizo inclinarse por el descanso y pasar más tiempo con su familia, en lugar de ceñirse al programa de preparación habitual, algo que se reflejó en su puesta a punto antes del inicio de la temporada.

El jugador, de 26 años, afirmó: "Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos nosotros en Brasil. No esperábamos la eliminación temprana, así que aproveché las vacaciones para descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia, y acabé entrenando a un ritmo menor del que estaba acostumbrado en los últimos años".

La renovación de mi contrato afectó a mi inicio

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El extremo brasileño no limitó las causas de su inicio irregular a las secuelas de la eliminación del Mundial, sino que señaló que las negociaciones relativas a la renovación de su contrato con el Real Madrid, y los intentos de varios clubes de contactar con él durante el mercado de fichajes de verano, también afectaron a su arranque esta temporada.

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Dijo: "Quizá eso tuvo un efecto en mi inicio de temporada. El asunto de la renovación de mi contrato y los intentos de muchos clubes de contactar conmigo el pasado verano me preocuparon realmente, además de la situación dentro del Real Madrid, pero la temporada todavía es larga".

Vinicius recordó lo que le ocurrió la temporada pasada, cuando solo había marcado 5 goles hasta diciembre, antes de elevar su cuenta a más de 20 goles al final de la temporada, considerando que su capacidad para recuperar su nivel le da confianza en la posibilidad de superar el inicio actual.

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Y añadió: "La temporada pasada, solo marqué 5 goles hasta diciembre, y luego terminé la temporada con más de 20 goles, como ocurrió en otras temporadas. Creo que estoy trabajando en prepararme y desarrollar mi nivel, porque normalmente suelo estar presente en los momentos decisivos de la temporada".

El registro goleador de Vinicius con el Real Madrid refleja la dificultad de su inicio actual, después de haber marcado un solo gol en 12 partidos, en una temporada que también le vio sancionado con 4 partidos en LaLiga.

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Cristiano y Messi, una excepción

La estrella del Real Madrid habló de la dificultad de mantener el alto nivel durante muchos años, citando al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi como dos modelos excepcionales en cuanto a continuidad y a la consecución de grandes cifras.

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Dijo: "Mantener ese alto nivel durante mucho tiempo es sumamente difícil. Creo que Cristiano Ronaldo y Messi son los únicos que han logrado mantenerlo durante muchos años y conseguir las mismas cifras. Soy un ser humano y cometo errores, pero siempre busco evolucionar, y trato de comprender más sobre el fútbol y sobre la vida diaria. Aun así, todavía tengo 26 años, y tengo derecho a disfrutar un poco de la vida también".

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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