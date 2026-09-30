La estrella brasileña Vinicius Junior reconoció que el fantasma de la eliminación en el Mundial todavía le persigue, asegurando que su bajón de rendimiento con la selección de Brasil se debe directamente a la dolorosa decepción que sufrió la "Canarinha" en la pasada Copa del Mundo.

Las declaraciones del delantero del Real Madrid llegaron tras el final del amistoso en el que la selección brasileña se impuso a su homóloga australiana por 4-2, un partido que fue testigo del regreso de Vinicius a la senda del gol tras un largo periodo de sequía.

El impacto del Mundial sigue presente

Vinicius declaró en rueda de prensa tras el encuentro: "El impacto de la Copa del Mundo siempre es enorme, y la vuelta siempre resulta algo difícil".

La selección brasileña se había despedido del Mundial en octavos de final a manos de la selección de Noruega, en una eliminación temprana que puso fin a la participación de Vinicius, quien había sido una de las principales estrellas del torneo, ya que jugó como titular en los cinco partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia.

La estrella brasileña añadió: "Jugamos muy mal en el primer partido; y, como dijo el entrenador, estamos en un periodo de pruebas, pero sabemos que estamos obligados a ganar cada partido que disputamos con Brasil".

Y prosiguió: "Hoy, sobre un terreno de juego perfecto, logramos ofrecer un gran partido, pero hay muchas cosas que debemos corregir, reducir el número de goles que encajamos y crear más ocasiones".









Un penalti para recuperar la confianza

El segundo partido ante Australia dejó una imagen llamativa, cuando Vinicius se adelantó para lanzar el segundo penalti de Brasil, pese a que el lanzador habitual en ausencia de Raphinha es Bruno Guimarães.

Vinicius desveló los entresijos de la jugada: "Bruno es quien suele lanzar los penaltis cuando no juega Raphinha, y yo pensaba que él quería lanzarlo, pero sabe que necesito algo de confianza".

Vinicius admitió su sufrimiento en el último periodo: "Disputé varios partidos sin marcar ningún gol con la selección nacional, y sentí la importancia de volver a marcar. Hay algunos partidos que no hemos ganado, pero es importante volver a marcar, y es importante volver a jugar para nuestra selección nacional".

La victoria por 4-2 le había dado al entrenador Carlo Ancelotti un gran impulso anímico al cierre de la gira australiana, ya que el técnico italiano se preocupó por apoyar públicamente a Vinicius, pidiéndole que tuviera paciencia hasta recuperar su mejor nivel.

Con un gol de penalti, Vinicius recuperó una sensación que necesitaba con urgencia, antes del próximo duelo ante la India, con la esperanza de que este regreso sea un verdadero comienzo para recuperar la confianza que él mismo reconoció necesitar.







