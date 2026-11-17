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Vinícius Júnior, estrella de la selección brasileña, celebró el primer triplete de su carrera internacional en la contundente victoria por 7-0 ante Singapur, este martes, en un amistoso internacional, y además desveló los motivos de su enfado tras ser sustituido en la segunda parte.

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El astro del Real Madrid reconoció, en declaraciones a la cadena de televisión Globo, que el nivel técnico del rival fue muy pobre, pero elogió la manera en que los jugadores de la selección brasileña afrontaron el partido.

«Es la primera vez que marco tres goles en un mismo partido con la camiseta de Brasil, y espero que sea la primera de muchas», afirmó Vinícius.

Y añadió: «Salimos concentrados al partido, sabíamos que el rival estaba muy por debajo de nosotros, pero teníamos que hacer que el partido fuera fácil. Pudimos marcar más goles. Estoy contento con el partido y con la victoria, y ahora tenemos que volver a nuestros clubes y prepararnos al 100 % para marzo».

Vinícius se refirió también a los motivos de su enfado y a los gestos que dirigió al cuerpo técnico al ser sustituido en la segunda parte, y explicó que ya había acordado de antemano salir del campo, pero que se sintió bien durante el partido y quería seguir jugando ante la selección asiática.

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«Sí, había acordado jugar 15 o 20 minutos más, y quería seguir en el campo, pero Alan necesitaba participar y disputar su primer partido», continuó el jugador del Real Madrid.

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Y prosiguió: «Todos quieren jugar y disputar su primer partido, porque este es un periodo de preparación. El entrenador ha trabajado con todos los jugadores, todos han participado en los partidos y tenemos que empezar a preparar la lista de la selección de cara a la Copa América, que ya está cerca».

Está previsto que Carlo Ancelotti vuelva a reunir a los jugadores de la selección brasileña en marzo del próximo año, durante el próximo parón internacional.

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Todavía no se conocen las dos selecciones a las que se enfrentará Brasil en esa ventana, aunque la Confederación Brasileña de Fútbol planea medirse al menos a una selección europea, si bien el asunto aún no está cerrado.

La exhibición de Vinícius no fue lo único destacado del partido, ya que el técnico Carlo Ancelotti no estuvo en el área técnica tras ser expulsado en el anterior encuentro ante Japón por protestar la decisión del árbitro de no señalar una falta a favor de João Gomes en la jugada de la que nació el gol de la victoria japonesa en el tiempo añadido.

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Raphinha también fue expulsado en la misma acción tras protestar la decisión arbitral, por lo que Ancelotti y el delantero del Barcelona tuvieron que seguir el duelo ante Singapur desde la grada, mientras su asistente dirigía a la selección desde el banquillo.